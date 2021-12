By

Ya es oficial. Volveremos a ver a Shang-Chi en una nueva película protagonizada por el superhéroe de origen asiático, secuela de su primer film, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

La segunda película de Shang-Chi formará parte del futuro del universo cinematográfico de Marvel. Destin Daniel Cretton, director y guionista de La leyenda de los diez anillos, regresará para dirigir y escribir la nueva película, junto a Simu Liu como el superhéroe, por supuesto. Además, se espera que mas actores y actrices que dieron vida a personajes importantes en el primer film también deberían regresar para la secuela, como por ejemplo, las actrices Awkwafina y Meng’er Zhang como Katy y Xu Xialing, respectivamente.

Esta nueva película no solo confirma que veremos más del superhéroe y su mundo en el MCU, sino que también forma parte de un acuerdo de Cretton con Disney, el cual no solo incluye la secuela de Shang-Chi sino también una nueva serie para Disney+, de la cual no se conocen detalles ni si pertenecerá al MCU o será un proyecto completamente independiente, pero se espera que sea una comedia, según reportajes. [vía Variety / Deadline]