Por fin. Tras muchos rumores y supuestas filtraciones, el juego de God of War de 2018 también llegará a PC, continuando así los lanzamientos de juegos desarrollados por los estudios PlayStation en esta plataforma y no solo en sus consolas, algo que ya hicieron con juegos como Horizon Zero Dawn y Days Gone.

Advertisement

God of War llegó en 2018 a PlayStation 4 y es considerado uno de los mejores juegos de la generación pasada de consolas. El juego es una especie de soft reboot de la saga, contando una nueva historia parte de una nueva mitología (la nórdica), pero al mismo tiempo reconociendo todo el pasado de Kratos, su protagonista, hasta ahora, y todo lo que vivió (y el caos que ocasionó) en su paso por el Monte Olimpo de la mitología griega.

La versión para PC se podrá jugar en 4K, con una alta tasa de refresco e incluso en monitores o pantallas con formato ultra angosto (21:9). El juego también tiene soporte para Nvidia DLSS y otras mejoras en el sistema, además de soporte para distintos controles (incluyendo, por supuesto, los DualShock 4 y DualSense de Sony) y personalización de las teclas del teclado.

God of War estará disponible en PC el próximo 14 de enero a través de Steam y Epic Games Store por un precio de 50 dólares.