Los contadores de “me gusta” (like) y “no me gusta” (dislike) de YouTube han sido un elemento fijo en la parte inferior de los videos desde sus comienzos, pero ahora, para combatir el acoso y los llamados “ataques de dislikes”, YouTube comenzará a ocultar los recuentos de “no me gusta”.

En una publicación del blog oficial de YouTube, la compañía dice que un experimento que ocultaba números de “no me gusta” en ciertos videos reveló que ocultarlos reducía la frecuencia de ataques de dislikes (cuando los usuarios bombardean un video de dislikes en una campaña de acoso) y podría evitar que se vídeos específicos se vuelvan un objetivo, particularmente en canales nuevos o más pequeños donde los ataques de dislikes ocurren a un ritmo mayor.

Pero el botón de “no me gusta” no va a desaparecer por completo. Después del cambio, que comenzará a “implementarse gradualmente” a partir de hoy, los recuentos de dislikes serán privados y solo serán visibles para el creador del vídeo en el panel de YouTube bajo la pestaña de interacciones.

En un breve vídeo que explica la decisión de YouTube, Matt Koval, que lleva la relación entre la compañía y los youtubers, dijo que si bien los likes y dislikes se veían como una forma simple de que los espectadores marcaran si un vídeo era bueno o no, algunos usuarios han convertido recientemente el contador de dislikes en una especie de juego, a menudo tratando de aumentar la cantidad de “no me gusta”, a veces incluso como parte de un ataque coordinado, simplemente porque a un usuario puede no gustarle el creador del vídeo.

La investigación realizada por YouTube encontró que la cantidad de “no me gusta” de los vídeos no tiene un impacto notable en la audiencia. En esencia, la cantidad de “no me gusta” no sirve como una herramienta para juzgar la calidad de un vídeo .

Y aunque los “no me gusta” aún son visibles para el creador de un víde , Koval dice que ocultar la cifra específica en el panel de YouTube hace menos probable que los recuentos de “no me gusta” causen estrés o ansiedad al creador.

Koval bromeó diciendo que algunos podrían preguntarse si este cambio se hizo en parte para ocultar el ridículo de YouTube Rewind de 2018, que con 19 millones de “ no me gusta” sigue siendo el vídeo con más dislikes en la historia de YouTube, pero agregó que el cambio en realidad solo tiene como objetivo proteger a los creadores de contenido de YouTube.