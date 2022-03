By

By

YouTube Vanced era una popular versión modificada de YouTube que daba acceso a funciones que la versión gratuita de la aplicación no tenía ( como temas y controles deslizantes ). Sin embargo, era popular sobre todo porque tenía integrados un bloqueador de anuncios, descargas sin conexión, picture in picture y reproducción en segundo plano , cosas por las que normalmente tendrías que pagar 10 dólares al mes . Era bastante popular en la comunidad de Android, pero, por desgracia, ya no lo es.



Advertisement

El hecho de que Google haya pedido a Vanced que abandone su negocio no significa que no puedas disfrutar de YouTube sin publicidad con reproducción en segundo plano. Hay muchas otras opciones.

(Nota: si tienes instalado Vanced en este momento, seguirá funcionando en el futuro previsible).

Antes, una oportunidad a YouTube Premium

Pasaremos a las alternativas “reales” de Vanced a continuación, pero antes de eso, demos una oportunidad a YouTube Premium. Sí, cuesta $11, 99/mes, pero elimina los anuncios en todos tus dispositivos. Tu TV, PC, smartphone Android, en todas partes. Y te da acceso a funciones como reproducción en segundo plano y picture in picture .

Si puedes pagar la suscripción , estarás apoyando a los creadores de contenido. Y si pagas el plan familiar de $ 14, 99 / mes, puedes dividir la factura con otros cinco usuarios.

Las mejores alternativas a YouTube Vanced

Pero si no puedes (o no quieres ) pagar por YouTube Premium, aún puede usar aplicaciones modificadas de YouTube y clientes de terceros que brindan una experiencia similar a YouTube Vanced.

Advertisement

NewPipe no es una versión modificada de la aplicación de YouTube, como lo fue Vanced. Es un reproductor independiente, gratuito y de código abierto para YouTube. Es ligero , pero ofrece las funciones que más te interesan: sin anuncios, reproducción en segundo plano y picture in picture . NewPipe es la aplicación que llevo usando personalmente los últimos años.

Advertisement

Al igual que Vanced, NewPipe no está disponible en Play Store. Pero puedes descargar directamente el instalador APK desde su sitio web, o encontrar la aplicación en la tienda de aplicaciones F-Droid (una alternativa a Google Play Store, que aloja aplicaciones gratuitas y de código abierto).

Esta es otra aplicación de YouTube de terceros gratuita y de código abierto, al igual que NewPipe. También ofrece las funciones básicas que quieres , como la ausencia de anuncios y la reproducción en segundo plano.

Advertisement

El único inconveniente real es que esta es una aplicación de solo lectura. No puedes iniciar sesión en tu cuenta de YouTube, por lo que no hay función de sincronización. La aplicación tiene su propia función para suscripciones a canales y marcadores.

Una razón para usar Firefox en lugar de Google Chrome en Android es su enorme galería de extensiones gratuitas. Y son muy útiles aquí. Si instalas el complemento uBlock Origin, obtendrás una experiencia de YouTube sin publicidad en el navegador. Ve a Menú > Extensiones > y habilita uBlock Origin .

Advertisement

¿La desventaja ? No hay funciones como las descargas sin conexión.

Brave Browser

Los desarrolladores de Vanced recomiendan que uses el navegador Brave para ver videos de YouTube sin publicidad en Android. La aplicación viene con una función de bloqueo de anuncios de forma predeterminada, y siempre que hayas habilitado la función Shields Up para la web de YouTube, deberías dejar de ver anuncios .

Advertisement

Usa una VPN con bloqueo de anuncios

Alternativamente, puedes usar una VPN sin publicidad en tu teléfono inteligente Android. Esto evitará que los anuncios se carguen en t us dispositivos y también te protegerá del seguimiento online . Vanced sugiere que pruebes Adguard, pero puedes usar cualquier VPN con bloqueo de anuncios para este mismo propósito.