Filed to:

Filed to: Youtubers

El youtuber Fórmula parado afuera de la nueva mansión que acaba de comprar junto con otros gamers de Fortnite. Captura de pantalla : One Percent

Contempla la casa One Percent Fortnite, una mansión que algunos YouTubers gamers compraron y se convirtió en una oficina-hogar gigante de aspecto vagamente divertido. Es a la vez un recordatorio de que incluso cuando “lo lograste” como influencer, hay cosas que nunca cambian, y también que la mayoría de las personas no tienen idea de cómo decorar un hogar como un adulto o ser humano funcional.



Advertisement

El domingo subieron un recorrido en video de la casa para anunciar la formación de una nueva compañía de influencers llamada One Percent, compuesta por personalidades conocidas del mundillo que anteriormente formaban parte de la organización Luminosity Gaming de esports. En la pieza, personas con millones de suscriptores como Randumb, Kiwiz y Formula muestran la “propiedad multimillonaria” que compraron con “nuestro propio dinero en efectivo”, mientras que ocasionalmente venden productos One Percenter de edición limitada como sudaderas y camisetas. El video comienza con una toma exterior de la propiedad, con autos deportivos en la entrada. Es como si estuvieran tratando de recrear la opulencia del estafador de autoayuda Tai López mostrando los autos que ganaba leyendo libros, pero se les acabó la imaginación cuando llegó el momento de decorar el resto de la mansión.



“Justo cuando entras tenemos esta hermosa exhibición de 160 botellas de vino, sin embargo, ninguno de nosotros bebe vino”, dice Formula cerca del comienzo del tour, antes de decirles a los patrocinadores potenciales que pueden pagar para colocar sus productos en la vitrina . Quienquiera que les vendió la casa también aparentemente les dijo que Frank Sinatra, quien no era conocido por tocar el piano, había tocado un mini piano de cola en el medio de la sala.



Advertisement

Impresiones fotográficas de marcas de lujo como Louis Vuitton, Cartier y Dior también adornan las paredes, ya sea como restos llamativos de quien haya sido dueño de la casa anteriormente o como un intento poco velado de señalar la riqueza al enmarcar anuncios de Vanity Fair como un bebé criado por Andy Warhol. En las cuentas de Instagram #millionairemindset.



El youTuber Randumb recorriendo su habitación en la nueva mansión Imagen : One Percent

Advertisement

Tal vez lo más triste de todo son las habitaciones de los YouTubers, no necesariamente porque estén llenas de Funko Pops y carteles de películas realmente extraños como uno de la peli Focus de 2015 protagonizada por Will Smith, sino por lo pequeños y estériles que se ven. Solo están un poco más amueblados que el meme de los apartamentos vacíos de los chicos. “Esta es la cosa más genial que he hecho en toda mi vida: tenemos nuestro propio snack bar, muchachos”, dice Formula mientras señala un espacio repleto de tarros de Sour Patch Worms y otros dulces variados. ¿Qué pasa con los gamers que se hacen ricos y compran toneladas de dulces?



Las estrellas jóvenes de las redes sociales que conviven en una mansión para combinar sus poderes y alcanzar el siguiente nivel de fama están de moda en este momento, pero tours como el infocomercial One Percent Fortnite House también son claramente parte de un intento de aprovechar la riqueza existente de las personas para continuar el éxito financiero. ¿Quién no quiere unirse a su streamer de videojuegos favorito mientras continúan escalando a lo grande? Por supuesto, todo el espejismo funciona un poco mejor cuando las vidas de los ricos y famosos a los que te estás suscribiendo no parecen haber sido alquiladas de un catálogo de Target.