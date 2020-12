Después de una batalla con Galactus que apagó brevemente tanto a Fortnite como a Twitch, por fin ya sabemos lo que viene en el Capítulo 2 de la Temporada 5. Hay algunos cambios importantes en el mapa, junto con algunos sistemas y personajes nuevos que hacen algo más que simplemente intentar matarte.

El llamado “Punto cero” (o Zero Point) es ahora un foco importante del terreno de la isla, según las cinemáticas del juego publicadas en YouTube por Epic Games. Las propiedades revolucionarias del Zero Point han traído nuevos biomas como un desierto, un antiguo coliseo y una jungla. También ha traído algunos personajes nuevos. C omo describe Epic, la temporada 5 gira en torno a ayudar a Jonesy a luchar contra personajes de otras “Realidades” que están tratando de escapar de “The Loop”, un poco de ciencia ficción que se relaciona a varios de los grandes eventos de Fortnite. Al igual que con el tema Marvel de la temporada 4, esto abre la puerta a los cruces con más franquicias. En la temporada 5, aparece The Mandalorian, junto con algunos nuevos personajes de Fortnite llamados “cazadores”. Estos personajes son parte del pase de batalla, pero Epic escribe que también puedes “asumir sus misiones y recompensas, obtener información sobre tu entorno o contratarlos para que sean tus aliados. ¿No quieres negociar? Desafíalos a un duelo y obtén las recompensas”.

En la práctica, esto significa que además de los personajes que aparecen en el pase de batalla, también puedes encontrar versiones holográficas de ellos en todo el mundo. Te darán tareas para completar y también puedes comprarles armas. El que encontré en mi partida, una pila inteligente de panqueques, ofrecía una nueva arma exótica llamada Night Hawk. También pude contratarlos para que luchen junto a mí.

Captura de pantalla : Epic / Kotaku.

En esta temporada también se incluyen recompensas y misiones, que te harán ganar una moneda llamada barras. En mis partidas, las barras cayeron de los jugadores que maté, aunque Epic escribe que también puedes encontrarlas en todo el mundo y ganarlas completando recompensas y misiones. Mis barras entraron en mi inventario donde van los materiales, lo que significa que solo están disponibles durante la ronda o partida. Las barras se pueden gastar en “nuevas armas exóticas, actualizaciones, información, servicios y más”. Algunos modos de juego de tiempo limitado, como el modo John Wick, han presentado recompensas, y el Battle Royale incluso ha tenido algunas misiones en forma de actividades secundarias que otorgan XP, pero parece que tendrán un lugar más destacado esta temporada. Recibí misiones de mis menús, donde suelen aparecer desafíos; estas incluyeron eliminar enemigos usando armas específicas, visitar lugares y en general eliminar a otros jugadores. Algunas skins de pase de batalla también tienen misiones asociadas, lo que ya habíamos visto con ciertos personajes en temporadas anteriores.



Elegí una recompensa de los panqueques antes mencionados para matar a otro jugador. Este era un enemigo cercano, cuya ubicación apareció en mi minimapa como un área dorada. Tenía cinco minutos para encontrar al enemigo y matarlo. Me las arreglé para encontrarlo, y aunque terminó matándome a mí, fue muy divertido buscarlo.

Captura de pantalla : Epic / Kotaku.

Una partida de Fortnite puede estar bastante llena de cosas que hacer, por lo que no estoy seguro de cómo se mantendrán estas actividades opcionales a medida que avanza la temporada. Puedo imaginarlas sintiéndose más como una distracción en la rotación de permanecer en el círculo y eliminar la competencia, pero podrían encajar mejor en el flujo del juego a medida que nos familiarizamos con el nuevo mapa y logro tener una idea de cuántos entregadores de misiones hay y donde están ubicados.



También hay nuevas armas, con nuevas características. Según escribe Epic: “puedes dar rienda suelta a tu furia con la escopeta Dragon’s Breath (aliento de dragón), cambiar entre combate cuerpo a cuerpo y a distancia con el rifle de francotirador Amban de Mandalorian, rastrear tu objetivo con el Night Hawk (halcón nocturno) y más”. Como ya es costumbre, Epic promete nuevos personajes y armas a lo largo de la temporada.

Captura de pantalla : Epic Games.

Por fin, ya tenemos los primeros detalles sobre la nueva temporada de Fortnite, y fue divertido ver los videos en vivo en YouTube a la medianoche junto a un grupo de jugadores emocionados. Quiero saber más sobre los cambios de esta temporada y me alegra ver a Fortnite de nuevo regresar a sus raíces, con sus propios personajes extraños y nuevas áreas para explorar. Veremos qué más descubren los jugadores a medida que avanza la temporada.