Menos de un mes después reacción pública duradera exceso de confusión sobre cómo entrena sus herramientas de inteligencia artificial, Zoom dice que está preparado para seguir adelante con un ChatGPTasistente virtual de chatbot de estilo . Zoom cree que su herramienta de inteligencia artificial complementaria mejorada podría aumentar la productividad de sus usuarios, pero también corre el riesgo de reactivarse preocupaciones sobre el tipo de datos con los que se entrena la IA. El compañero de IA de Zoom según a



Una publicación de blog de una empresa es en realidad un cambio de marca y una expansión de ZoomIQ, que anteriormente permitía a los usuarios resumir los hilos de chat y ayudar a generar respuestas automatizadas a preguntas de chat escritas. El próximo año, Zoom dice que los usuarios estarán capaz de chatear con AI Companion y pedirle ayuda en una variedad de tareas de oficina, desde prepararse rápidamente para una reunión y recibir resúmenes consolidados de sesiones pasadas, hasta buscar documentos específicos. Zoom dice que los usuarios tendrán la capacidad de interactuar con la IA Un compañero en medio de una reunión para presentar tickets de apoyo o respuestas de investigación a preguntas planteadas en tiempo real. En esencia, Zoom quiere su compañero para desempeñar el rol de un verdadero asistente virtual privado.Un TechCrunch reciente informe afirmó que estas funciones de conversación no se enviarían hasta la primavera de 2024, pero Gizmodo no pudo confirmar esa fecha con Zoom. “Con AI Companion que te permite usar Zoom, puedes ahorrar tiempo, mejorar la calidad de tu trabajo y mantenerte más conectado con tus compañeros de equipo, no. importan dónde o cuándo trabajan, y reciben asesoramiento detallado que le ayudará a mejorar habilidades como realizar una excelente presentación”, Zoom Jefe Dijo el Oficial de Producto Smita Hashim.

Advertisement

Zoom AI Companion, su nuevo asistente digital de IA generativa Zoom dice que su enfoque hacia la IA se basa tanto en su propio modelo patentado de lenguaje grande en combinación con La llama de Meta 2

,

AbiertoAI

, y antrópico. Este “enfoque federado de la IA», dice Zoom, debería permitir al AI Companion incorporar rápidamente nuevos avances de múltiples modelos diferentes. Zoom no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Gizmodo para obtener más detalles.Las herramientas de chatbot conversacional son solo una de las varias características de IA que Zoom está implementando para intentar aumentar la productividad del usuario en la plataforma en en los próximos meses. La compañía dice que su AI Companion, que ya está disponible para los suscriptores pagos de Zoom, permitirá a los usuarios ponerse al día con los momentos más destacados. de una reunión y haga preguntas específicas sobre lo que se discutió en una reunión. Una vez que concluye la reunión, Zoom afirma que el Compañero transcribe automáticamente la sesión y la segmenta en “capítulos inteligentes” y resalta la información importante. El complemento también creará resúmenes de las reuniones que resalte temas importantes y posibles próximos pasos.Para finales de septiembre, Zoom dice que planea lanzar una función donde su AI Companion pueda ayudar a generar respuestas por correo electrónico con la IA. para juzgar el tono y la duración adecuados. Aproximadamente al mismo tiempo, Zoom dice que el Compañero podrá tomar una variedad de chats perdidos y resumirlos “para que puedas ver el panorama general más fácilmente”. Más adelante este otoño, Zoom afirma que AI Companion podrá detectará automáticamente la intención de la reunión a través de mensajes de chat. De cara al futuro, Zoom cree que sus usuarios podrán interactuar con AI Companion para preguntar para recibir comentarios sobre cómo mejorar las habilidades de presentación y realizar un seguimiento de cuánto tiempo estuvieron hablando versus escuchando durante una reunión.Zoom está tratando de volver a subirse a la silla de la IA esta semana después de sumergirse en una controversia torpe sobre un lenguaje poco claro sobre los tipos de datos que utiliza para entrenar modelos de IA. El mes pasado, la empresa obligado a retroceder

Advertisement Advertisement

y actualice una publicación de blog aclarando que no usará Contenido del Cliente, como audio, video, chat, archivos o pantallas compartir, para entrenar su IA

a pesar de que anteriormente parecía sugerir que podría . La publicación de blog más reciente de Zoom afirma de manera similar que no utiliza audio, video, chat, pantalla compartida u otras “comunicaciones como contenido” para entrenar la IA de Zoom u otro modelo de terceros. Naturalmente, uno podría preguntarse entonces exactamente qué datos

Advertisement

es en realidad se utiliza para entrenar el sistema. Zoom no respondió a nuestra solicitud de comentarios pidiendo claridad aquí. and update a blog post clarifying that it would not use Customer Content, such as call audio, video, chat, attachments, or screen-sharing, to train its AI despite previously seeming to suggest it could. Zoom’s most recent blog post similarly claims it does not use any audio, video, chat, screen sharing, or other “communications like customer content” to train Zoom’s AI or other third-party model. Naturally, one might wonder then exactly what data is actually used to train the system. Zoom did not respond to our request for comment asking for clarity here.