Captura de pantalla: Sonny Dickson en YouTube

Hace unos días, en pleno décimo aniversario del lanzamiento del iPhone, se publicaron imágenes del prototipo original del terminal, un dispositivo cuyo sistema operativo emulaba la rueda táctil de los iPod. Sonny Dickson ha podido grabar ese iPhone primigenio en funcionamiento.



No solo eso, el vídeo compara el sistema operativo de ese prototipo, conocido internamente como P1 y diseñado por Tony Fadell, con el del modelo diseñado por Scott Forstall, responsable de OS X, que fue el que acabó por imponerse. A la izquierda, el sistema operativo que Apple desechó, a la derecha, el sistema sobre el que se construyó iOS.

Es difícil entender cómo Jobs fue capaz de ver el potencial del modelo de Forstall (apodado P2). No solo tarda mucho más en arrancar, sino que sus grandes botones azules son un pálido reflejo de lo que luego fue iOS. También es cierto que la idea de recluir la experiencia de una pantalla táctil al espacio de una rueda no parece muy acertada. [Sonny Dickson vía The Verge]