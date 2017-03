GIF

A menudo reconocemos espacios que han sido inmortalizados por el cine. Suele ocurrir mucho con grandes ciudades, edificios y monumentos. Lo que no es tan frecuente es que una montaña aleatoria de Hawaii haya sido uno de los “artistas” más prolíficos de Hollywood en los últimos 30 años.



La montaña es parte del rancho Kualoa, una reserva natural en la isla de Oahu (Hawaii). Un enclave que ha servido de telón de fondo para innumerables producciones. Posiblemente una de las más conocidas sea la serie Lost, cuya producción se rodó prácticamente toda en Oahu. No sólo eso, parte de la filmación tuvo lugar en Ka’a’awa Valley, una sección de Kualoa donde se encuentra la montaña.



Lost

Curioso, porque el espacio también ha servido como localización para muchísimas producciones aparte de Lost. Desde Jurassic Park y The Hunger Games a la más reciente Kong: Skull Island, pasando por E.R., Fantasy Island, Battleship, Karate Kid II, Amazing Race, Along Came Polly, You Me and Dupree, 50 First Dates, The Last Resort, Pearl Harbor, Godzilla y así un sin fin de producciones que se han dado en los últimos 30 años.

¿Por qué? Dicen que por el hermoso paisaje. Aunque en los últimos tiempos se ha sumado otro incentivo: el coste de los rodajes. En el año 2006 el estado introdujo una rebaja fiscal del 25% para las producciones que rodaran allí. Les dejamos con algunas de las “mejores actuaciones” de este veterano artista de Hollywood. [Quartz]