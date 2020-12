Filed to:

Lucasfilm anunció un lote de producciones que preparan para el universo de Star Wars, incluyendo muchas series y dos películas. Una de las últimas será Rogue Squadron, pero aunque su nombre sea el mismo que el de una saga de videojuegos, no será una adaptación sino más bien una historia original.

Así lo ha anunciado Patty Jenkins, directora de Wonder Woman y Wonder Woman 1984 que será la primera cineasta en dirigir una película de Star Wars. En una entrevista con IGN, a Jenkins se le consultó si el nombre de su nuevo film significaba que sería una adaptación de alguno de los videojuegos parte de la franquicia Rogue Squadron de Star Wars. La directora aseguró que no será así, aunque sí tendrá algún tipo de influencia de los juegos y más.

“En Star Wars: Rogue Squadron estamos haciendo algo original que tendrá influencia de los juegos y de los libros de la saga. Hay muchas cosas que reconocer y entender sobre la historia y la grandeza de todas esas cosas, pero como dije, es una historia completamente original. Y estoy muy emocionada de poder hacerla”.

Los juegos de Rogue Squadron llevan más de dos décadas conquistando a los fans, e incluso recientemente salió una nueva entrega (Star Wars: Squadrons) para PlayStation 4, Xbox One y PC, con una gran calidad y una historia digna de la franquicia. Ahora, es emocionante para los fans de la saga y los videojuegos pensar en las posibilidades de una nueva historia inspirada en un grupo de pilotos rebeldes creada por una cineasta como Jenkins, que lleva muchos años demostrando su talento al contar historias, desde mucho antes de Wonder Woman.

Sin embargo, tendremos que esperar para ver la película. Star Wars: Rogue Squadron se estrenará el 22 de diciembre de 2023. Antes de este film podremos ver mucho más The Mandalorian y series como Ahsoka y Obi-Wan Kenobi, parte de los recientes anuncios de Lucasfilm. [IGN vía /Film]