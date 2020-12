Imagen : Warner

La mayoría de los fans de la trilogía en el cine de El Señor de los anillos tenemos una escena favorita. Lo cierto es que hay una gran cantidad de momentos épico s entre lo s que elegir. Sin embargo, uno destaca sobre el resto, y para el propio Peter Jackson también. “Esa” escena no la rodó el director.



Hablamos del icónico monólogo que tiene el personaje de Gollum en The Two Towers. Peter Jackson reveló que él no la rodó cuando Stephen Colbert (a través de The Independent) le pidió recientemente que eligiera su escena favorita en la trilogía. Según el director:



Estábamos filmando ‘Two Towers’ y estaba presentando a Gollum. Una cosa clave con Gollum es que la mayoría de la gente sabe que él es Sméagol y es Gollum, es como una mezcla, una división. Pero no teníamos una escena en la que realmente tuvieras la idea ... “Este tipo son dos personas”. Sabíamos que la necesitábamos, pero no teníamos tiempo para filmarlo.

En ese momento , Jackson cuenta que tenía todos sus sentidos en otros elementos de la producción, así que convenció a su coguionista y coproductor Fran Walsh para que escribiera la escena en la que las dos mitades de Gollum interactúan entre sí.



No solo eso. Jackson también le dijo que la dirigiera sin saber que se convertiría en su momento favorito de la trilogía, y probablemente uno de los más famosos de todos:



Fran escribió una escena en la que Sam y Frodo están dormidos, por lo que pueden ser solo bultos en la cama, ni siquiera tenemos que tener a Elijah [Wood] y Sean [Astin]. No teníamos a nadie que lo dirigiera, así que le dije a Fran: ‘Tú lo escribiste, deberías filmarlo’. Así que entró por un día y escribió y dirigió una escena que se ha vuelto bastante famosa ahora.

Por cierto, Jackson ha estado promocionando las restauraciones en 4K de las trilogías El señor de los anillos y El Hobbit, ahora a la venta a través de Warner Bros. [IndieWire]