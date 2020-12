Wonder Woman 3 ya es oficial, y regresará Patty Jenkins como directora

wonder woman

Filed to:

Filed to: wonder woman

Imagen : Warner Bros.

Ya es oficial. La saga de películas de Wonder Woman continuará después de la recién estrenada Wonder Woman 1984, y su tercera película también estará a cargo de la misma directora de las dos entregas anteriores: Patty Jenkins.

Advertisement

Warner Bros ha anunciado que Wonder Woman 1984 ha sido un éxito considerable, tomando en cuenta la pandemia en curso y su estreno simultáneo tanto en cines como en streaming mediante la plataforma HBO Max (que al momento de escribir estas líneas solo está disponible en Estados Unidos y Canadá). Según el estudio, “los fans en todo el mundo demostraron su entusiasmo en las aventuras de Diana Prince mediante un fin de semana de estreno exitoso, por lo que estamos emocionados de poder continuar su historia”.

Advertisement

Y es que, según Warner y la directora Patty Jenkins, originalmente tenían en sus planes hacer una trilogía de películas sobre la heroína, la cual estaría protagonizada por Gal Gadot e, idealmente, contaría con Jenkins como cineasta a cargo.

Sin embargo, esta película tardará en llegar. Recientemente Lucasfilm anunció que Patty Jenkins estará a cargo de la próxima película de Star Wars, llamada Rogue Squadron y que trata de un escuadrón de pilotos rebeldes. Esta película tiene pautado su estreno para finales de 2023, por lo tanto la producción de la tercera película de Wonder Woman no comenzaría sino hasta el año 2024.

Advertisement

Mientras tanto, Wonder Woman 1984 se acaba de estrenar y tenemos una amplia variedad de películas de DC Comics que llegarán en los próximos años, incluyendo The Batman y The Suicide Squad, entre otras. [vía Variety]