Pronto ya no podrás engañar tan fácilmente como antes a tus amigos diciendo que estás en el metro de camino cuando todavía no has salido de casa. La próxima versión de WhatsApp viene con una función para localizar contactos en tiempo real y en WABetaInfo ya han probado cómo funciona.

Antes de nada, que no cunda el pánico. La función de localización no hará que nuestra posición sea visible continuamente para todos nuestros contactos. Para empezar, está desactivada por defecto. En otras palabras, que si no tocas nada, nadie podrá localizarte. Para que eso ocurra, el usuario debe activar la localización y determinar si quiere que sea en tiempo real.

Para continuar, cuando activamos la lozalicación esta no aparece disponible para todos nuestros contactos. Para activarla debemos elegir qué personas queremos que la vean, y durante cuánto tiempo. En otras palabras, podemos compartir con nuestros amigos nuestra posición durante unos minutos para que nos puedan encontrar mejor entre calles y después la función quedará desactivada hasta que volvamos a necesitarla.