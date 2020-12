Estados Unidos demanda a Facebook para separarla de Instagram y WhastApp

Filed to:

Foto : Drew Angerer

Decenas de fiscales generales, así como la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos, presentaron sendas demandas contra Facebook el miércoles para intentar dividir al gigante de las redes sociales en tres partes, deshaciéndose de Instagram y WhatsApp.



Las demandas afirman que Facebook suprimió ilegalmente a la competencia mediante la compra de estas empresas rivales que desafiaban su dominio. Se refieren a la compra de Instagram en 2012 por mil millones de dólares, y la adquisición de WhatsApp en 2014 por 19.000 millones de dólares. Las agresivas adquisiciones de Facebook de estas compañías competidoras, que ayudaron a alcanzar el valor total de la compañía a más de 800.000 millones de dólares, violan la Ley Sherman y la Ley Clayton antimonopolio, según las demandas.

“Facebook ha usado el poder de su monopolio para aplastar a rivales más pequeños y eliminar a la competencia, todo a expensas de los usuarios”, dijo la procuradora general de Nueva York, Letitia James, quien lidera este esfuerzo, en un comunicado publicado en Twitter. “En lugar de mejorar su propio producto, Facebook se aprovechó de los consumidores y ganó miles de millones de dólares convirtiendo sus datos personales en una fuente de ingresos”.

La procuradora general de Delaware, Kathy Jennings, se hizo eco de James, comparando Facebook con los monopolios de ferrocarriles y telecomunicaciones del pasado.



“Ya sean ferrocarriles, telecomunicaciones o redes sociales, los monopolios socavan la libertad de elección del consumidor en nuestra economía”, dijo Jennings en un comunicado. “Facebook tomó a sabiendas, abierta e ilegalmente como rehenes digitales a sus usuarios y desarrolladores durante una década de adquisiciones injustas y maltrato a los desarrolladores. La demanda no solo tiene el objetivo de responsabilizar a esta empresa por su conducta, sino de liberar a los consumidores de un monopolio y permitir a los habitantes de Delaware la elección y la libertad que merecen”.

En la misma línea, la FTC está buscando una orden judicial permanente en un tribunal federal que podría, entre otras cosas: exigir la venta de activos, incluidas Instagram y WhatsApp; prohibir que Facebook imponga condiciones anticompetitivas a los desarrolladores de software; y exigir a Facebook que solicite notificación y aprobación previas para futuras fusiones y adquisiciones.

“Las redes sociales personales son fundamentales para la vida de millones de estadounidenses”, dijo Ian Conner, director de la Oficina de Competencia de la FTC, en un comunicado. “Las acciones de Facebook para afianzar y mantener su monopolio niegan a los consumidores los beneficios de la competencia. Nuestro objetivo es revertir la conducta anticompetitiva de Facebook y restaurar la competencia para que la innovación y la libre competencia puedan prosperar”.

En un comunicado, la vicepresidenta y consejera general de Facebook, Jennifer Newstead, afirmó que las demandas eran “historia revisionista” porque hacían rebicido la aprobación regulatoria para comprar Instagram y WhatsApp en primer lugar. Esto, por supuesto, ignora el hecho de que la aprobación de una adquisición de ninguna manera aísla a una empresa del escrutinio legal o regulatorio futuro. Facebook afirmó además que sus productos son buenos para los usuarios y las pequeñas empresas “porque nuestras aplicaciones y servicios ofrecen el mayor valor”.

“Esto es historia revisionista. Las leyes antimonopolio existen para proteger a los consumidores y promover la innovación, no para castigar a las empresas exitosas. Instagram y WhatsApp se convirtieron en los productos increíbles que son hoy porque Facebook invirtió miles de millones de dólares y años de innovación y experiencia para desarrollar nuevas funciones y mejores experiencias para los millones de usuarios que disfrutan de esos productos ”, dijo Newstead. “El hecho más importante en este caso, que la Comisión no menciona en su denuncia de 53 páginas, es que autorizó estas adquisiciones hace años. El gobierno ahora quiere deshacer lo que hizo, enviando una advertencia escalofriante a las empresas estadounidenses de que ninguna venta es definitiva. Las personas y las pequeñas empresas no eligen utilizar la publicidad y los servicios gratuitos de Facebook porque tengan que hacerlo, sino porque nuestras aplicaciones y servicios ofrecen el mayor valor. Vamos a defender enérgicamente la capacidad de las personas para seguir tomando esa decisión”.

La FTC comenzó a investigar las prácticas anticompetitivas de Facebook el verano pasado. Varios estados comenzaron una investigación similar varios meses después.

Además de Nueva York y Delaware, los demandantes de la demanda estatal incluyen a Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Distrito de Columbia, Florida, el territorio de Guam, Hawai, Idaho, Illinois, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky. , Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.