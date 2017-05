El otro peligro, por supuesto, es el daño a algunos órganos. Si una bala golpea un órgano vital, lo rasgará de la misma manera que lo hizo con tu piel exterior. Además, las balas pueden rebotar y cambiar de dirección una vez que están dentro de ti, lo que significa que una bala puede golpear a múltiples órganos. No se sabe a dónde irá una bala una vez que se dispara. Dicho esto, es absolutamente posible sobrevivir al ser disparado si la bala no impacta con ninguna de tus áreas vitales. Incluso es posible que te disparen muchas veces a la vez, solo pregunta al rapero 50 Cent. No se trata de cuántos disparos, sino de dónde van.



¿Qué hay de los materiales a prueba de balas como el kevlar? Sin duda pueden detener las balas para que no penetren en tu piel, reduciendo una gran cantidad de los daños internos, pero todavía tienen que lidiar con detener el impulso de la bala. Piensa en la bala como un balón de fútbol, ​​y el kevlar es la red. Realmente no estás deteniendo la bala per se, la estás atrapando, y eso todavía puede hacer mucho daño. Además, el kevlar sólo es útil contra balas de un calibre más pequeño como las que encontrarías en la mayoría de las pistolas de mano. Las balas de los rifles van a atravesarlo. Necesitarás una armadura de cerámica de grado militar en ese caso.



Lo que puedes hacer si tú o alguien a tu alrededor es disparado

Como se ha dicho, la supervivencia ante un arma de fuego se reduce en gran medida a la suerte. Sin embargo, hay algunas cosas que puedes hacer para aumentar tu probabilidades de supervivencia. ¿Cómo se siente cuando sucede? Los relatos personales van desde una “sensación de ardor intenso” hasta “es como ser golpeado por un pitch en béisbol”. Una vez hablé con una chica que fue disparada accidentalmente en su hombro en una fiesta, y me dijo que era como ser empujado de manera extremadamente violenta, seguido de un dolor intenso y agudo después de un minuto o dos. Por supuesto, muchas víctimas dicen que lo peor es sentir que tu propia sangre caliente se derrama por todo tu cuerpo. En resumen, no es divertido.



Cuando te das cuenta de que tú u otra persona ha recibido un disparo, llama al 911. Necesitas de la llegada de médicos profesionales lo más pronto posible. Después de eso, Narciso dice que necesitas tratar de detener la hemorragia. Recuerda, la pérdida de sangre es lo que mata a la mayoría de la gente en este caso. Por lo tanto, busca el hinchazón, la zona de la decoloración de la piel y otros signos de hemorragia, luego intenta controlarla aplicando una presión manual sobre la herida o fijando un torniquete alto y apretado en la extremidad donde se encuentra la herida.