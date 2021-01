Cómo descargar todos los documentos que la CIA tiene sobre OVNIS

Filed to:

Filed to: ovnis

Imagen : The Black Vault

Cuando el pasado mes de diciembre Trump promulgó el proyecto de ley de financiación gubernamental pocos se dieron cuenta de una cláusula. Con ella, se garantizaba que los servicios de inteligencia estarían obligados a contarle al Congreso todo lo que saben sobre los objetos voladores no identificados (OVNI).



Y es que dentro del proyecto estaba la Ley de Autorización de Inteligencia para 2021, y escondida estaba una cláusula que exige que los jefes de inteligencia presenten un informe “a los comités de inteligencia y servicios armados del Congreso sobre fenómenos aéreos no identificados, incluidos los objetos en el aire observados que no han sido identificados”, dentro de los 180 días.



No solo eso. También se les pedirá que identifiquen “posibles amenazas aeroespaciales u otras amenazas planteadas por los fenómenos aéreos no identificados a la seguridad nacional, y una evaluación de si esta actividad de fenómenos aéreos no identificados puede atribuirse a uno o más adversarios extranjeros”.

Advertisement

Bien, el conjunto de todos esos archivos de la CIA ahora se puede descargar incluso antes de que se entreguen al Congreso. Esto es posible gracias The Black Vault, la organización que ha estado trabajando para publicar los archivos desde 1996, y que finalmente ahora los tiene todos listos para acceder en un práctico formulario PDF con capacidad de búsqueda.



En los arc hiv os podemos encontrar un poco de todo, por ejemplo los documentos relacionados con una misteriosa explosión que arrancó los tejados y dejó un cr áter de 28 metros, y que fue precedido por un “rugido extraño” y una “esfera de fuego”, en Sasavo, Rusia.

Según explican en la web de The Black Vault:



Aunque la CIA afirma que esta es su colección ‘completa’, puede que no haya forma de verificarlo por completo.

Advertisement

Imagen : The Black Vault

John Greenewald Jr, el hombre que fundó Black Vault y luchó durante décadas para que se publicaran los registros de ovnis, le contó a Motherboard que lo estaba haciendo porque “simple y llanamente, el público tiene derecho a saber”. [The Black Vault vía ScienceAlert, Vice]