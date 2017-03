Cuatro personas han muerto y otras han resultado gravemente heridas en un ataque terrorista a las puertas del Palacio de Westminster. Un hombre arrolló a varios peatones con un 4x4, se bajó del vehículo y apuñaló a un policía. Ayer, alguien publicó en 4chan las coordenadas GPS del Big Ben.

El inquietante mensaje parece predecir el atentado. Junto a la foto de dos pistolas, un usuario anónimo escribió una línea de código morse que, descifrada, llevaba a las coordenadas del Big Ben en Londres. Fue publicado el 21 de marzo a las 15:54 (aquí una versión archivada) en el tablón /pol/ o “Politically Incorrect” de 4chan, uno de los más irreverentes y polémicos.

El autor del post se encontraba supuestamente en Dinamarca, pero pudo ofuscar su verdadera localización con una conexión VPN o a través de la red Tor. Su ID de usuario —n1SoXPxb— solo tiene un mensaje publicado en la red de 4chan, el de las dos pistolas y el enigmático código morse.

La traducción del código era gotohttp://pastebin.com/zluxdmza , el enlace a una página de Pastebin. En esa página había un segundo código, esta vez en binario, que hacía referencia a las coordenadas GPS del Big Ben en el lado noroeste del Palacio de Westminster, donde se ha producido el ataque.

La página de Pastebin fue creada ayer por un usuario no registrado. Los usuarios no registrados no pueden editar sus textos después de publicarlos, así que quien subiera el código no ha podido modificarlo tras los ataques.

Por otro lado, una versión en caché del hilo de /pol/ —guardada el 21 de marzo a las 16:08 UTC— muestra que los mensajes de 4chan tampoco fueron editados tras el atentado. En cambio, la imagen de las dos pistolas se puede encontrar en Internet desde hace varios años. La persona que publicó el mensaje sacó la foto de Internet y escribió encima “/pol/ 21-03-2017”.

Solo siete usuarios de 4chan contestaron al mensaje. El segundo preguntó “¿el Big Ben?”. Otro dijo “wow, no significa absolutamente nada”.

[Reddit vía eldiario.es]