Humos de escape de un coche en Inglaterra. Imagen : Getty ( Getty Images )

En una decisión pionera el miércoles, un tribunal del Reino Unido dictaminó que el aire contaminado fue un factor que contribuyó al trágico y prematuro fallecimiento de Ella Kissi-Debrah, de 9 años, en 2013. Es la primera persona en el mundo en tener un certificado de defunción que enumera la contaminación del aire como causa de muerte. La declaración podría repercutir en todo el mundo a medida que los países ricos y pobres intenten limpiar la contaminación mortal.



Kissi-Debrah sufrió episodios de paro cardíaco y respiratorio debido a un asma grave, por lo que fue hospitalizada con frecuencia. En los últimos dos años de su vida, sus pulmones colapsaron parcial o parcialmente en cinco ocasiones distintas, informó The Guardian.

El miércoles, en el Tribunal Forense de Southwark, el forense del interior del sur de Londres, Philip Barlow, dijo que la contaminación del aire, principalmente del tráfico de automóviles cercano, era un “factor que contribuía significativamente tanto a la inducción como a la exacerbación de su asma”.

Dijo que durante la corta vida de Kissi-Debrah, las emisiones de dióxido de nitrógeno y partículas en su ciudad natal de Lewisham excedieron los límites legales establecidos por Inglaterra y la Unión Europea, así como los límites de seguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

“Toda la vida de Ella se vivió cerca de carreteras altamente contaminantes. No tengo ninguna dificultad para concluir que su exposición personal al dióxido de nitrógeno y PM fue muy alta”, dijo.



El primer fallo mundial siguió a años de lucha por parte de Rosamund Kissi-Debrah, la madre de Ella Kissi-Debrah, que culminó en una investigación judicial de dos semanas. La decisión podría inspirar acciones similares en otras partes del mundo.



“En mi opinión, la lección importante aquí es que sabemos que en EE. UU., al igual que en el Reino Unido y en otras partes del mundo, tenemos niños a quienes se les da una sacudida tan injusta en la vida porque están respirando productos de combustión de combustibles fósiles. Y eso es moralmente incorrecto”, dijo Aaron Bernstein, profesor asistente de pediatría en la Escuela de Medicina de Harvard y presidente del Centro de Harvard para la Salud Climática y el Medio Ambiente Global. “Moralmente incorrecto sería suficientemente malo. Pero la realidad es que no son solo los niños ... todos estaríamos mejor si encontráramos una manera de salir de los combustibles fósiles debido a los daños que están causando a nuestra salud”.

De hecho, los datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que los niveles de contaminación del aire siguen siendo peligrosamente altos para 9 de cada 10 personas en todo el mundo, y que 7 millones de personas mueren cada año por exposición al aire tóxico. Entre los más vulnerables a sus impactos se encuentran los niños y las personas mayores, particularmente en las áreas más pobres de color, cerca de las cuales es más probable que los contaminadores coloquen infraestructura sucia. Kissi-Debrah era negra, y en su ciudad de Lewisham, casi el 35% de los niños viven en la pobreza.



A pesar de esto, los informes de autopsias en todo el mundo no han incluido la contaminación como causa de muerte, hasta ahora. Bernstein dijo que esto se debe en gran parte al hecho de que el lenguaje legal no coincide con el lenguaje médico, un fenómeno similar al daño agravado por el cambio climático.



“[Los científicos] podrían decir que una tormenta como el huracán Katrina fue más probable debido al cambio climático, o que la ola de calor fue más probable. De manera similar, los científicos verían un caso como este y dirían, ‘bueno, la contaminación del aire probablemente aumentó el riesgo de que [Ella Kissi-Debrah] tuviera un asma más grave, lo que significaba que tenía más probabilidades de morir’, pero tal vez no puedan con total certeza decir que la contaminación causó la muerte de cualquier individuo”. explicó. “Entonces, existen estándares legales y estándares científicos, pero al final del día, definitivamente sabemos que la contaminación del aire está dañando a nuestros niños”.



Lo que se enumera en los informes de las autopsias son dolencias como paro cardíaco, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar y cáncer de pulmón. Estos informes, sin embargo, no toman en cuenta los factores ambientales subyacentes. Eso significa que, en última instancia, la comprensión de los tribunales sobre la contaminación debe cambiar para dar mejor cuenta de las situaciones en las que está claro que contribuye a la mortalidad de un individuo. No hay ninguna razón por la que los informes forenses en EE. UU. no puedan incluir la contaminación como causa de muerte, pero Christine James, una alergóloga con sede en San Diego que trabaja con la organización de defensa de la salud Climate Health Now, dijo que esto requerirá un trabajo serio.

“Tenemos un largo camino por recorrer para convencer a la gente del vínculo entre la contaminación y la salud”, escribió en un correo electrónico. “Cada vez más profesionales de la salud están creando conciencia y presionando a nuestras comunidades y cuerpos legislativos para que reconozcan la relación; sin embargo, esta es una batalla cuesta arriba; con el fallo en este caso, es de esperar que más personas se sienten y se den cuenta”.

Ella espera que tomar medidas para reconocer cuán mortal puede ser la contaminación del aire podría empujar a los líderes mundiales a actuar para frenarla. La comunidad médica no puede hacer mucho para tratar los impactos de la contaminación del aire como el asma, pero James dijo que “en lugar de reaccionar continuamente a las cosas, debemos avanzar y adoptar un enfoque preventivo” reduciendo la contaminación en primer lugar.



Aunque el caso de la muerte de Kissi-Debrah no obligará directamente al gobierno del Reino Unido a realizar cambios, podría presionar a los reguladores y empresas para que se limpien. Lo mismo podría suceder también en otros lugares.



Hay innumerables formas en que los líderes locales, estatales y nacionales pueden abordar la contaminación del aire, que van desde una mejor aplicación de las normas legales nacionales e internacionales y la promulgación de límites más estrictos en los niveles de contaminación hasta el lanzamiento de campañas educativas sobre cómo protegerse uno mismo de las emisiones.



Para resolver realmente la escala del problema, James dijo que los funcionarios también tendrán que dejar de atender los intereses de los contaminadores, como los fabricantes de automóviles, las empresas de petróleo y gas y la industria petroquímica.



“Estas industrias han estado protegidas de muchas maneras para que no se las tome en cuenta en este tema. Pero este caso ejerce mucha más presión sobre estas industrias para que admitan su papel en el empeoramiento de nuestra salud”, dijo. “Y si no están dispuestos a hacerlo, este caso sienta las bases sobre cómo pueden ser legalmente responsables”.



Gaurab Basu, codirector del Center for Health Equity Education and Advocacy, dijo que estas acciones son cruciales desde el punto de vista médico.



“Creo que poner fin al uso de combustibles fósiles es la intervención más eficaz que podemos realizar para proteger la salud de las personas”, dijo.