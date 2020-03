3 horas con Final Fantasy VII Remake: un juego emocionante pero con detalles que chirrían

Si has jugado alguna vez a Final Fantasy VII, probablemente sepas quién es Air Buster, un robot flotante que parece casi una aspiradora gigante. Matar a Air Buster, el segundo jefe del juego, te lleva aproximadamente dos minutos. Es más un tutorial de los puntos débiles de un enemigo que una verdadera amenaza. Por eso, me chirría un poco que en el remake de Final Fantasy VII lo hayan convertido en una super arma.

Como sabemos desde hace años, la nueva versión de Final Fantasy VII se desarrollará en varios episodios, y el primer juego comprenderá los eventos que tienen lugar en la ciudad de Midgar. Este primer episodio, llamado —para más confusión— solo Final Fantasy VII Remake, saldrá el 10 de abril para PlayStation 4. En el juego original, esta primera sección de Midgar representa el cinco o el diez por ciento de la historia, y completarla lleva unas cuatro o cinco horas. Pero el remake, según Square Enix, tendrá la dimensión de un Final Fantasy entero. Si eso es cierto, supondrá agregar muchas cosas nuevas a Midgar, lo cual ya es evidente en los avances y las demos, donde hemos visto todo tipo de nuevas escenas e historias.

La semana pasada en un evento de prensa de Square Enix, pasé unas tres horas jugando al remake, y ciertamente es verdad que está lleno de cosas nuevas. Además del nuevo sistema de combate, hay más material, escenas adicionales, un árbol de habilidades gigante y suficientes cambios que hacen que el Final Fantasy VII Remake se sienta como algo completamente nuevo. El juego parece excelente, pero también hay cosas que me desconciertan. Para todos aquellos de nosotros que hayamos jugado al Final Fantasy VII tanto que nos sabemos el juego original de memoria, es difícil quitarnos la sensación de que este remake es una fracción de lo que debería ser.

Dicho de otra manera: una de las mejores cosas de Final Fantasy VII es el momento en que sales de Midgar por primera vez y te das cuenta de que hay un mundo entero por explorar, un mapa enorme lleno de ciudades, historias y secretos. Final Fantasy VII Remake ofrece exactamente la sensación opuesta. No puedo evitar sentirme decepcionado al ver que Midgar será todo lo que vayamos a tener a nuestra disposición.

Lo que nos lleva de vuelta a Air Buster. En el Final Fantasy VII Remake, al que jugué durante varias horas durante el evento de prensa de Square Enix, el Air Buster se había convertido en un arma gigante diseñada por Shinra, la malvada corporación que controla Midgar. Primero lo ves, desactivado, mientras caminas hacia el núcleo del Reactor 5, que tu grupo hará explotar en el Capítulo 7 del remake de FFVII (el protagonista, Cloud, es un mercenario que trabaja para Avalanche, una organización de eco-terroristas que han estado destruyendo estos reactores para evitar que Shinra extraiga la fuerza de todos los Mako, una especie de fuerza vital que hay en la Tierra).

De camino hacia el núcleo del reactor, donde Cloud y la tripulación planean colocar una bomba, el grupo hace algunos comentarios sobre el miedo que les da ese aparato y lo malo que sería que Shinra lo activase. (¡Toma presagio!). “Si deciden conectarlo”, dice Cloud, “nuestra mejor opción sería salir corriendo como alma que lleva el diablo”. Cuando llegan al núcleo, descubren que Shinra les ha estado observando todo este tiempo. Un holograma gigante de Heidegger, un ejecutivo de Shinra, se burla de ellos y luego promete activar el Air Buster para matar en público a todo el grupo de Avalanche. Luego nos enteramos de que el Air Buster solo funciona al 70%, y que los ingenieros de Shinra se apresurarán a terminar de prepararlo. Finalmente, vemos a Shinra enviando al ingeniero jefe a una plataforma elevadora, donde estará esperando a Cloud y a sus compañeros cuando escapen del reactor.

A partir de ahí, tu grupo deberá ir luchando por el edificio, peleando contra los guardias y pasando por una serie de salas de ordenadores llenas de terminales. Más tarde te dicen que puedes alterar el Air Buster antes de luchar con él. Cada una de estas salas de ordenadores contiene una tarjeta de acceso con la que puedes afectar al robot de distinta manera. Puedes 1) eliminar sus núcleos de programación de IA, lo que “obstaculizará su conciencia táctica”, 2) eliminar sus “proyectiles de bombardeo” y deshabilitar esa habilidad en particular, o 3) eliminar las “unidades M” que no harán mucho contra el jefe, pero te darán algunos objetos geniales.

Cuando finalmente llegues a la cima, saldrás del reactor y terminarás en un puente, como ocurre en el juego original. Los hologramas de Shinra seguirán haciendo de las suyas: el presidente acusará a Avalanche de trabajar con el país extranjero Wutai y finalmente enviarán contra ti el Air Buster, que han convertido en un peligroso jefe que sería digno de cualquier RPG de acción. Tuve que utilizar todos los trucos de mi grupo para vencerlo, desde hechizos hasta elementos de curación e invocaciones. Esto de tutorial no tiene nada.

Toda esta secuencia, que es el Capítulo 7 del juego, es ciertamente genial. El combate es excelente, los diálogos son ágiles y es muy divertido de jugar. Pero la transformación de un jefe/tutorial en una super arma de Shinra también es un recordatorio de que al final de este primer episodio de Final Fantasy VII Remake, solo habremos visto una pequeña parte de la trama aumentada del juego. El juego original tiene más de 30 jefes: si el segundo es ahora una bestia robot de élite que necesita ser manipulada antes de poder derrotarla, ¿cómo será la cosa cuando lleguemos a Jenova o Sephiroth? ¿Cuántos años pasarán antes de que podamos jugar el juego entero?

A lo largo del Final Fantasy VII Remake, hay todo tipo de partes de la historia que no estaban en el juego original. Algunas de ellas sirven para ampliar temáticas del juego original, ya que los miembros de Avalanche cuestionan abiertamente si están haciendo lo correcto, sobre todo después de la explosión descontrolada del reactor Mako 1, mucho más destructiva de lo que originalmente habían pretendido. El capítulo 2 del remake tiene lugar en las calles y los tejados de Midgar, y ves una visión íntima de cómo todo esto ha cambiado la vida de los ciudadanos.

Cloud también tiene alucinaciones con Sephiroth (que se daban a entender pero nunca se llegaron a mostrar en el juego original) y muestra los eventos de Nibelheim (que, en el juego original, se desarrollan a través de una larga secuencia jugable en forma de flashback una vez que abandonas Midgar). Todas estas incorporaciones de la historia funcionan bastante bien, y espero ver qué más nos esperará ahí cuando el juego salga a la luz. También tengo mucha curiosidad por ver cómo los desarrolladores hagan concluir esta historia de manera que satisfaga a cualquiera que esté familiarizado con Final Fantasy VII. Por lo que he visto, soy ciertamente pesimista. Todavía no está claro cuánto habrá de nuevo en el juego, ¿podremos ir a secciones de Midgar a las que no se podía acceder en el original? Sin embargo, todo lo que jugué durante esas tres horas fue más una especie de reinvención que algo completamente nuevo. Lo cual sería estupendo... si el remake no fuese solo una décima parte del juego.

Una vez hube derrotado al Air Buster en el Capítulo 7, justo antes de que Cloud cayera sobre la iglesia de Aerith, los representantes de Square Enix me llevaron directamente hasta el Capítulo 10. Ahí estaba en el sistema de alcantarillado de Midgar, luchando contra Abzu, otro jefe final. Al igual que ocurrió con los dos primeros jefes, Abzu ahora tiene nuevas habilidades y sorpresas. Salta por las alcantarillas, se agarar a las paredes y se abalanza sobre tus personajes. Llegados a este punto, tu grupo tiene ya miles de puntos de vida y está equipado con una amplia gama de habilidades e invocaciones.

Abzu también es mucho más difícil de vencer ahora: en mi primer intento me mató antes de que decidiese cambiar de táctica El usar hechizos o elementos de curación consume una parte de tu indicador ATB, que se llena cuando atacas, por lo que deberás ser agresivo si quieres sanar a tus personajes, una diferencia estratégica inusual pero bienvenida en el Final Fantasy VII Remake y casi cualquier otro juego de rol .

Una vez más, me pregunto: si las alcantarillas Midgar son el capítulo 10, ¿cuántos capítulos hay? Podemos asumir seguramente que la sede de Shinra será la mazmorra final del Final Fantasy VII Remake. Incluso si los expanden a lo grande, ¿cómo de satisfactorio será terminar el juego, sabiendo que queda tanto por ver en los futuros episodios? ¿Los fans del Final Fantasy VII podrán ignorar de que aun podrían faltar varios años para ver el final de esta nueva historia? Los cambios son fascinantes, el nuevo sistema de combate es realmente satisfactorio y todo se ve y se siente genial... pero cuando sepas lo que falta para terminar el juego, ¿te parecerá suficiente?

Para detallar todas las diferencias entre el Final Fantasy VII Remake y el original haría falta una página Wiki entera, algo que sin duda aparecerá el día que salga. Mientras tanto, a falta de unas semanas para el lanzamiento del juego, diré esto: todo lo que he visto hasta ahora de Final Fantasy VII Remake es excelente. Solo me preocupa que para cualquiera que haya jugado el original, esto parecerá más un aperitivo caro que una comida como Dios manda.