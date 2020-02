Activision Blizzard saca sus juegos del servicio de streaming de Nvidia

GeForce Now

El servicio de streaming de video juegos GeForce Now de Nvidia dejó de ser una beta la semana pasada y ya se ha dejado por el camino algunos juegos importantes. Esta semana, Activision Blizzard sacó todo su catálogo al completo, incluidos el Call of Duty: Modern Warfare y Overwatch, del servicio de suscripción de Nvidia .

“Debido a su petición , los juegos de Activision Blizzard serán eliminados del servicio”, escribió un representante de Nvidia en los foros de la compañía este martes. “Aunque esta decisión sea desafortunada , esperamos trabajar junto con Activision Blizzard para volver a tener de vuelta estos juegos y más en el futuro”.

GeForce Now comenzó sus andanzas en 2013 como una forma para que la gente pudiera jugar a sus juegos de PC en el decodificador de televisión Nvidia Shield. En 2017, Nvidia anunció que ampliaría el servicio para que funcionase de forma similar a Google Stadia y Microsoft Project xCloud . Aunque el servicio era más caro en sus inicios , ahora solo cuesta $ 5 al mes. A diferencia de Stadia, permite jugar a juegos que las personas ya tienen en lugar de tener que comprarlos de nuevo. Por supuesto, gran parte de su calidad dependerá del número de editores que lo respalden .

“A medida que llevamos GeForce NOW al siguiente paso en su evolución, trabajamos con los editores para incorporar un fuerte catálogo de sus juegos de PC”, escribió el representante de Nvidia en la publicación. “Esto significa agregar continuamente nuevos juegos y, en ocasiones, tener que eliminar algunos , igual que hacen otros proveedores de servicios digitales”. Esto suena a una comparación con PlayStation Now, cuya biblioteca de juegos también cambia cada cierto tiempo. Sin embargo, sigue sonando extraño, ya que GeForce Now solo te permite jugar a juegos que ya tienes .

Stadia también ha tenido problemas para convencer a las grandes compañías de video juegos . Su exiguo catálogo no está creciendo tan rápido como esperaban los usuarios . Los juegos de Activision Blizzard tampoco están disponibles a través del servicio de Google, pero la compañía dijo hace poco que “continuará mirando a Stadia con interés”.