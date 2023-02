We may earn a commission from links on this page.

No solo los jugadores y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos parecen descontentos con los planes de Microsoft de comprar Activision. Aparentemen te ahora es Sony la que ha decidido tomar medidas al respecto, y esas medidas consisten en cortar la comunicación con Activision y Microsoft.



La noticia procede del propio CEO de Activision, Bobby Kotick. En una entrevista concedida al financial Times, Kotick asegura que Sony básicamente ha cerrado la puerta a cualquier conversación privada con Activision y Microsoft. “De la noche a la mañana, todo el equipo directivo de Sony ha dejado de hablar con todos en Microsoft. Creo que esto no es más que Sony tratando de sabotear la transacción, pero la idea de que no vayamos a dar soporte a PlayStation o que Microsoft no vaya a apoyar PlayStation es completamente absurda”, se despachaba el directivo.

En el núcleo de este debate está muy probablemente la franquicia Call of Duty, que ahora mismo está en el top 3 de los juegos más jugados en PlayStation. Kotick sugiere que en Sony no está gustando nada la idea de que Microsoft compre Activision porque sospechan que la compañía podría usar los juegos de la franquicia Call of Duty como arma para imponerse a la competencia. Desde Sony, sin embargo, se han puesto en contacto con el Financial Times para aclarar que las declaraciones de Kotick no son ciertas y que siguen manteniendo un sano contacto con Microsoft. “Estamos en contacto con Microsoft y no tenemos nada más que comentar en relación a nuestras negociaciones privadas”, explicaba un portavoz de la compañía.

La medida, si es que es real, viene a sumarse a la reciente demanda contra Microsoft interpuesta por un grupo de jugadores en protesta contra la eventual compra de Activision. La demanda se basa en la Ley Clayton Antimonopolio de 1914 otorga a los ciudadanos de Estados Unidos el derecho de demandar a las empresas por comportamiento supuestamente anticompetitivo. Más preocupante para Microsoft probablemente es la demanda interpuesta por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos precisamente por los mismos motivos.

Lo que está claro es que la compra de Activision por parte de Microsoft afecta a tantas franquicias muy exitosas de juegos que actualmente también disfruta PlayStation que ha enrarecido notablemente la relación entre los dos gigantes de las consolas. Queda por ver si Sony se anima a sumarse a las acciones legales contra la operación en el futuro.