El nuevo servicio de streaming de videojuegos de Nvidia por fin ve la luz

El gran competidor de Google St a d ia y de Microsoft Project xCloud, GeForce Now, s e lanzó oficialmente a y er . Aunque Stadia se basa en una selecta s elección de juegos, y Project xCloud se apoya principalmente en títulos exclusivos de Xbox One, el mayor atractivo de Nvidia GeForce Now es la capacidad de jugar a casi cualquier juego de PC que quieras .

GeForce Now te permite juga r a juegos d e PC e n cualquier PC, MacOS o dispositivo Android. ¿ Quieres jugar a Overwatch en tu te léfono Samsung o a Red Dead Redemption 2 en tu MacBook Air? Puedes: solo tienes que iniciar sesión y listo. Así de simple .

GeForce Now no es una tienda de juegos. En su lugar , se trata de un servicio al que puedes vincular todas tus tiendas de juegos actuales (es compatible con casi todas las importantes: Steam , Epic, GoG y Blizzard). Así que , si e ste servicio de streaming alg una vez m uere , aún seguirás siendo el propietario de tus juegos.

En comparación con Stadia y Project xCloud, que tienen una selección más pequeña de juegos y req uieren mandos específicos, GeForce Now parece una opción más sólida .

Sin embargo, h ist óricamente , GeForce Now ha sido ... un poco inconsistente. Primero, había un servicio similar, también llamado GeForce Now, que t e permitía jugar a u n a selección de juegos ofrecidos p or Nvidia o que se retransmitían directamente desde tu PC. Ese servicio se había lanzado como Nvidia Grid en 2013. En 2015, pasó a llamarse GeForce Now y la versión beta estuvo disponible en e l reproductor multimed ia de la comp añía : Nvidia Shield. Lo estuve usando frecuentemente para jugar a The Witcher 3, pero o el servicio fallaba, o el juego fallaba, o amb os fallaban. Así que, inevitablemente, acababa siempre recurriendo a mi PC .

En 2017, se lanzó una beta de un nuevo servicio con el mismo nombre. Pero en lugar de jugar a una pequeña selección de juegos ofrecidos por Nvidia, se podía jugar a cualquiera que tuvieses en otras tiendas de juegos de ordenador . Al igual que ocurría con el GeForce Now original, no estuvo exento de problemas de conectividad.

Pero GeForce Now ha ido mejoran do con los años. Además de estar disponible en Nvidia Shield, también se lanzó para Android, PC y MacOS. Ahora puedo jugar cuatro horas a Civilization VI de una sentada sin apenas contratiempos. Como GeForce Now es compatible con casi todas las tiendas de juegos de ordenador , también he jugado a otras cosas. Si tienes un juego de PC, probablemente puedas jugarlo ya a través de GeForce. Todo lo que tienes que hacer es iniciar sesión.

Hay dos tipos de cuenta GeForce Now, y ambas hacen streaming a un máximo de 1080p y 60 frames por segundo. Si no deseas pagar nada, puedes hacerte una cuenta gratuita, que t e permite jugar una hora cada vez y que puede hacer que tengas que esperar una cola virtual si los servidores están sobrecargados. Por $5 al mes puedes hacerte con el pack Found ers, que te ofrece hasta seis horas de juego por sesión , ray tracing y “acceso prioritario”. Eso significa que tendrás menos posibilidades de esperar cola.

El problema con GeForce Now, y la razón por la cual mi review llegará más adelante , es que parece mucho más susceptible a los vaivenes de Internet que sus rivales de Google y Microsoft. Nvidia recomienda 50Mbps para tener la mejor experiencia, 30Mbps para que vaya a 1080p60 y 15Mbps para obtener 720p60. Sin embargo, en la práctica, los resultados no se corresponden con esas velocidades. Aunque mis juegos suelen ir bien en Nvidia Shield, cuando cambio a mi MacBook Pro, me aparecen muchas notificaciones que alertan sobre un “Internet irregular”. Esas notificaciones generalmente vienen acompañadas de una caída significativa en la calidad del streaming también, y se muestran independientemente de la conexión a Internet que esté usando. Me aparecieron esas notificaciones conectada en la oficina, en casa e incluso cuando uso el 4G a través de mi smartphone .

Por eso, necesitaré probarlo más , sobre todo ahora que el servicio ya ha salido oficialmente.