¿Alguna vez te arrepentiste de no haber sido más generoso con el encuadre al tomar una foto ? Extender los bordes de una foto antes de la edición digital era casi imposible, y aún representa un desafío que requiere mucho tiempo incluso para los maestros de Photoshop, pero una nueva herramienta presentada por Adobe podría hacer que sea increíblemente fácil “descortar” una fotografía.

Adobe Max, la “conferencia de creatividad” anual de la compañía donde reúne a los artistas para hablar sobre cómo usan las herramientas de Adobe, finaliza hoy. La compañía también usa la conferencia como una oportunidad para revelar nuevas características que vienen a sus varias aplicaciones, como la nueva capacidad de Photoshop de eliminar un objeto o una persona de una foto con solo un clic, y brindar adelantos de herramientas aún más avanzadas que algún día podrían terminar siendo parte de la colección Creative Cloud.

El evento “Sneaks” de Adobe Max muestra algunas de las investigaciones innovadoras en las que los desarrolladores de la compañía han estado trabajando durante el año pasado, mientras que una celebridad de renombre explica las diversas demostraciones en el escenario durante una hora y media. Este año, Qing Liu reveló una nueva herramienta en desarrollo llamada Project All of Me que depende en gran medida de la IA para reconstruir de manera automática las partes faltantes de una foto, lo que permite extender una imagen hacia cu alquier lado, casi sin esfuerzo por parte del usuario.

MAX Sneaks 2022 with Kevin Hart & Bria Alexander | Adobe Creative Cloud

La herramienta primero analiza una imagen y genera un mapa de diseño, que en la demostración era una foto de una persona, recortada a la altura de las rodillas, de pie frente a un campo de hierba que se dividió automáticamente en sus diversos componentes, incluida su ropa, su cabello , su rostro y una bolsa que sostenía . El encuadre de la foto se extendió en todas las direcciones y, al usar el mapa de diseño, la IA no solo pudo completar de manera inteligente el fondo, sino que también recreó las piernas y los pies del sujeto, y una sección de la acera en la que pueden o no haber estado de pie cuando la foto fue tomada originalmente .

Después , Liu us ó Project All of Me para quitar automáticamente la bolsa del sujeto, recrear las partes de su cuerpo que estaba bloqueando, extender la longitud del vestido que lleva puesta e incluso cambiar el color y el patrón de la tela del vestido, una tarea que Photoshop es muy capaz de realizar, pero no con un solo clic como se demuestra aquí.

No se sabe si Project All of Me se incluirá en futuras versiones de Lightroom o Photoshop, ni cuándo, pero muchas de las herramientas más poderosas de esas aplicaciones con tecnología de IA comenzaron como demostraciones de investigación como esta, y una herramienta fácil de “ des cortar” , sin duda, sería una gr an adición al conjunto de funciones de cualquiera de las aplicaciones.