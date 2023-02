We may earn a commission from links on this page.

Si quieres jugar Half Life con una calidad más o menos equivalente a la de un juego actual, lo más lógico es que juegues a Black Mesa, el espectacular tributo al juego de Valve realizado por un grupo de fans llamado The Crowbar Collective (y disponible en Steam). Ahora bien, si tienes curiosidad por saber cómo se vería el Half Life original con la tecnología Ray Tracing de las gráficas actuales sigue leyendo.



Un de sarrollador llamado Sultim Tsyrendashiev (sultim_t) lleva más de un año trabajando en un mod para añadir Ray Tracing al mítico shooter de 1998. El resultado puedes verlo en este vídeo.

Half-Life 1: Ray Traced — Release Trailer

No es que el juego se vaya a ver mejor en términos de resolución o de los modelos 3D que lo componen, pero el añadido introduce una profundidad a la iluminación absolutamente espectacular. El mod es completamente gratuito. Puede descargarse desde Github e instalarse sobre la versión de Half Life de Steam sin ningún problema. Eso sí, la tecnología Ray Tracing no sale barata en términos de req uisitos. Irónicamente, v as a necesitar una gráfica realmente potente para jugar a un juego de 1998. Según explican en The Verge, algunos usuarios que lo han probado aseguran que haría falta una 4090 para poderlo jugar en 4K. De nuevo, sobre la conveniencia o no de poner en 4K el Half Life original mejor no hablamos.

Advertisement

No es la primera vez que Tsyrendashiev ha llevado a cabo este tipo de experimentos. Hace unos meses integró Ray Tracing en el Doom original y en el no menos mítico Quake. Puedes ver los vídeos de esos otros juegos y más proyectos interesantes en su canal de YouTube. Es una pena que otros proyectos como la versión del juego en Unreal Engine no hayan pasado de ser una mera demo técnica o una escena cinemática.