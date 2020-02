Ahora puedes probar Google Stadia en más teléfonos aparte de los Pixel

Filed to:

Filed to: Google stadia

Google Stadia ha recibido por fin una mejora (o algo así) . El servicio de juegos en la nube de Google llegará a un puñado de teléfonos nuevos que , por una vez, no serán los de Google.



Google Stadia ha tenido algunos problemas durante su despliegue . Ha tenido problemas de conectividad y problemas de comunicación . Pero cuando funciona, realmente parece un futuro mágico para los video juegos, siempre que no tengas un problema con usar productos de Google. Eo sí , uno de los problemas más frustrantes de Stadia es la escasa cantidad de dispositivos en los que funciona.

Advertisement

Puedes usarlo con el navegador Chrome en Windows 10 y macOS , lo que sin duda es muy útil, con el Chromecast Ultra y con una pequeña variedad de teléfonos Google Pixel. En comparación, GeForce de Nvidia funciona en casi cualquier dispositivo Android, y Microsoft Project xCloud, que todavía está en beta, funciona en cualquier dispositivo Android con Bluetooth 4.0 que tenga Android 6.0 o una versión superior .

Stadia, que ha sido desarrollado por la misma compañía que mantiene Android, tiene un soporte terrible en comparación. Sin embargo, a partir de esta semana, estará disponible en 17 teléfonos adicionales:

Samsung S8

Samsung S8+

Samsung S8 Active

Samsung Note 8

Samsung S9

Samsung S9 +

Samsung Note 9

Samsung S10

Samsung S10+

Samsung Note 10

Samsung S20

Samsung S20 +

Samsung S20 Ultra

Teléfono Asus ROG

Asus ROG Phone II

Razer Phone

Razer Phone II

Son muchos dispositivos nuevos en los que jugar.

Notablemente ausentes, los dispositivos mantenidos por Huawei y Apple. La exclusión de Huawei tiene sentido debido a l veto de Estados Unidos a las empresas de tecnología que trabajan con Huawei. La ausencia de Apple tiene un poco menos de sentido. Andrey Doronichev, director de gestión de productos de Stadia, me aseguró que el soporte para iOS es definitivamente parte de la hoja de ruta . “Estamos entusiasmados con eso. Simplemente aún no estamos listos para hablar de ello” , me dijo en una videollamada .

Prácticamente ningún servicio de juegos en streaming tiene soporte para iOS . Cuando le pregunté a Nvidia por qué, me sugirió que le preguntara a Apple, mientras que Google me dijo repetidamente que acabaría llegando , pero se negó a discutir los plazos. Mientras tanto, Microsoft desplegó silenciosamente una versión beta de Project xCloud para iOS la semana pasada .