Ahora puedes ver a Baby Yoda directamente en tu casa gracias a Google

Sí, ya sabemos cuál es su nombre real, pero para muchos seguirá siendo Baby Yoda en nuestros corazones. Google ha implementado una nueva versión 3D en su buscador para móviles que, gracias a la realidad aumentada, puede llevar al pequeño protagonista de The Mandalorian directo al salón de tu casa.

Es tan sencillo como buscar “Baby Yoda”, “The Mandalorian”, “The Child” o, por supuesto, “Grogu” en el buscador de Google en la web o en la app móvil y, entre los resultados, además de información del personaje veremos un pequeño modelo tridimensional de nuestro querido Baby verde de orejas grandes en pantalla. Google, en esa sección, te invitará a verlo “en tu espacio”.

Una vez le otorgas acceso a tu cámara a Google (si no lo habías hecho con anterioridad), podrás ver a Baby Grogu en realidad aumentada sobre tu mesa, escritorio, salón o incluso junto a tu perro. También puedes pedirle a alguien que te saque una foto junto a él haciendo captura de pantalla de la imagen, ¿por qué no? ¿Quién no quiere una foto con Grogu?

Es una buena alternativa a tener una figura del pequeño Baby Yoda, que van desde los 30 o pocos más dólares, hasta los 3 50 o más dólares para las versiones más detalladas y en tamaño real. La mala noticia es que esta versión en realidad aumentada no hará sonidos adorables cuando lo intentes llamar por su nombre. [vía Android Police]