Disney consideró estos diseños terroríficos para Baby Yoda

Demos las gracias de que Baby Yoda no tuvo este aspecto. Imagen : Lucasfilm ( vía ComicBook

Baby Yoda es una sensación que se robó el corazón de todos los fans de Star Wars (e incluso de quienes no son fans de Star Wars) tras su debut en The Mandalorian. Pero el pequeño y adorable personaje pudo haber sido muy distinto a lo que conocemos. De hecho, pudo haber parecido el producto de pesadillas.

Jon Favreau, creador de la serie, compartió algunos de los diseños que su equipo consideró durante el desarrollo de la serie y para la creación del personaje. Según Favreau, recibieron conceptos de parte de su equipo de artistas y diseñadores, y “algunos de ellos eran muy lindos, pero otros muy feos, y otros no tenían las proporciones correctas”.

Lo cierto es que Favreau está siendo bastante generoso cuando dice que varias propuestas eran feas, porque la realidad es que varios diseños de los que mostraron en el episodio de la serie documental Disney Gallery: The Mandalorian parecían salidos de una película de terror, como si se tratase de una versión del muñeco Chucky, pero espacial.

Aquí están algunos de los diseños alternativos que Lucasfilm consideró para Baby Yoda:

En cierto modo este parece una versión miniatura del Yoda que ya conocíamos. Imagen : Lucasfilm ( vía ComicBook

No está tan mal, pero tampoco tan bien como nuestro querido Baby Yoda final. Imagen : Lucasfilm ( vía ComicBook

En cierto modo esta versión me recuerda tanto a Yoda como a Jar Jar Binks. Imagen : Lucasfilm ( vía Slashfilm

La fusión de Baby Yoda y Chucky que nunca quisimos ver. Imagen : Lucasfilm ( vía ComicBook

Afortunadamente, el artista Chris Alzmann presentó un diseño que llamó la atención a Favreau, aunque no dejaba de tener dudas. Según el creador y productor ejecutivo de The Mandalorian: “al final, fue la imagen que presentó Chris Alzmann en la que mostraba a Baby Yoda envuelto en una especie de chaqueta de piloto o algo así [la que me convenció]. Sus ojos parecían un poco extraños, y en general había algo raro con él [Baby Yoda], pero al mismo tiempo nos pareció encantador y fue la imagen que nos hizo decir: e sto es muy bueno”.



El artista Christian Alzmann llegó para salvarnos con el que sería el diseño final de Baby Yoda. Imagen : Lucasfilm ( vía Slashfilm

El resto es historia. Baby Yoda se convirtió en una sensación y se robó el corazón de todos, haciendo sus soniditos, robándose la pelotita de la palanca de la nave de Mando, e incluso cazando una rana para comérsela. Y Disney lo sabe, por lo que hoy en día abundan las figuras de acción y juguetes del bebé Yoda a la venta.

Pero estas imágenes han dejado una marca en mi. No dejo de imaginar cómo luciría alguno de estos diseños persiguiendo una ranita. No, no sería igual de adorable. [vía Slashfilm / ComicBook]