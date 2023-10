Los compositores de Ahsoka sobre la evolución de su viaje musical

Durante casi dos décadas y a través de generaciones, la familia Kiner ha ayudado a dar forma al sonido de guerra de las galaxias animación—y ahora con Ahsoka, ellos, al igual que los antiguos Jedi, han dado el salto al lado de acción real de la galaxia muy, muy lejana. Ahsoka trae su temporada hasta el fin esta semana, nos sentamos con los Kiners para hablar sobre la evolución musical del personaje.



Kevin Kiner ha compuesto guerra de las galaxias música desde el 2008 Guerras Clon película, y ahora ha tenido la oportunidad no solo de ver a Ahsoka crecer como personaje a través de ella, la Guerras Clon programa de televisión, Rebeldes, y ahora Ahsoka, pero también ver a sus propios hijos Deana Kiner y Sean Kiner florecer musicalmente en guerra de las galaxias galaxy con su propio trabajo junto a su padre en Guerras Clon‘ última temporada, Rebeldes, Lote incorrecto, y Ahsoka. Y sin embargo, la idea de trabajar en guerra de las galaxias todavía tiene maneras de encantar y sorprender a la familia todos estos años después.

“Sabes, ayer por la tarde estábamos cenando, mi esposa y yo, y habíamos estado haciendo mucha prensa para promocionar la banda sonora, algo de lo que estamos muy orgullosos. Y cuando hablo con la prensa, lo cual no es tan frecuente, conduce a casa y me recuerda que estoy haciendo guerra de las galaxias. En 1977, estaba en UCLA y fui a ver la película y todas las proyecciones de medianoche... Superhombre y Guerra de las Galaxias son las razones por las que quería convertirme en compositor de cine. Quería hacer ese sonido. Aquí está este tipo haciendo este sonido mágico, eso te transporta a este mundo de fantasía. Crecí leyendo a Tolkien y amo la fantasía, Asimov y Ray Bradbury. Sigo leyendo ciencia ficción ahora. Siempre me encantó”, dijo recientemente el patriarca Kiner a io9 a través de Zoom. “Entonces, la perspectiva que ustedes dan ¿Ahsoka siendo la cara de Disney+? Dios mío. Entonces le dije a mi esposa: ‘Sabes, yo estoy haciendo la música. para guerra de las galaxias.' Dije eso anoche. Ella me mira como , ’¿Eh?’ Pero... guau. Está más allá de toda descripción. ¡Soy mucho mejor con la música que con las palabras!

Vea el resto de nuestra entrevista con Ahsoka Los compositores Kevin, Deana y Sean Kiner, condensados y editados para mayor claridad, a continuación.

James Whitbrook, io9: Quería comenzar preguntando el proceso de su incorporación Ahsoka. Usted ha tenido una historia profunda, larga y extendida con guerra de las galaxias Durante casi las últimas dos décadas, trabajando en programas animados. ¿Cómo fue el proceso cuando escuchaste que Dave Filoni iba a ¿Traer este personaje a su propia serie de acción real? ¿Estabas esperando que llegara la llamada?

Kevin Kiner: ¡Los últimos dos años! Lo hicieron muy cerca del chaleco. De hecho, una vez tuve un plan [Dave Filoni] me contó Yo estaba haciendo el programa, porque era simplemente este período de espera insoportable. Estaba trabajando, sabía que él estaba trabajando en ello. , estaba sucediendo... no habían anunciado el compositor... así que, cuando descubrí que estábamos haciendo lo, ya sabes, Era como “¡Podría haberme dicho antes!” Pero todo tenía que encajar en su lugar. Pero aun así, iba a subir allí y darle un puñetazo. Iba a darle un abrazo y un puñetazo. Pero en lugar de eso, en realidad era la envoltura. fiesta para la segunda temporada de Lote incorrectoEra un secreto, realmente no podíamos hablar de eso, pero Dave me miró y le di un gran abrazo. y luego no le di un puñetazo.

Deana Kiner: ¡Y luego mantuvimos el trabajo!

io9: ¿Hubo desafíos para adaptarse a componer música para episodios de 40 a 50 minutos de duración, en lugar de los 20 a 30 de una película animada? ¿serie?

Kevin Kiner: Ya sabes, es gracioso. Una de las cosas que surgen es “¿en qué se diferencia? ¿Componer música de acción real versus animación?” Y hay diferencias, pero cuando me preguntaste eso, se me pasó por la cabeza algo que no había dicho antes...todo Tres de nosotros queríamos desesperadamente hacer la mejor música jamás escrita en la Tierra. Y todos estábamos absolutamente decididos a hacerlo. Cada señal que escribimos es simplemente un jonrón absoluto y lo mejor que hemos hecho jamás. Creo que ese tipo de programas en la banda sonora. Me encantan las analogías con el béisbol. Soy un fanático del béisbol. Ya sabes, si aprietas el bate demasiado fuerte y Esfuérzate demasiado, vas a lograr un ponche. Así que eso es un desafío. Cuando realmente quieres hacer algo grandioso. Otra parte de eso es que también puedes sobrescribir en lugares donde la música sólo necesita asentarse y dejar que los actores hagan su trabajo. La música está ahí para crear un estado de ánimo durante 20 o 30 segundos, sea lo que sea, no la sobrescribas. Aunque estés intentando escribir tu sinfonía, no escribas tu sinfonía en esos lugares.

Deana Kiner: Somos bastante afortunados de trabajar con nosotros tres juntos y creo que eso termina siendo realmente útil. Poder acercarse unos otros y decir “oye, ¿esto va demasiado lejos? ¿He sobrescrito esto?” O: ¿Esto no es suficiente?” Incluso. Creo que tenernos a los tres realmente ayuda a aliviar ese tipo de peso y estrés y realmente hace que nuestras canciones mucho mejores.

Sean Kiner: Después de que nos dijeron que teníamos el concierto, tuvimos mucho tiempo antes de que tuviéramos el primer episodio, y así entre Nosotros tres, empezamos a trabajar haciendo cosas, y tener el tiempo para empezar a rebotar cosas entre nosotros fue también realmente valioso.

Kevin Kiner: Estaba fuera de la ciudad cuando descubrí que teníamos el concierto, así que llamé a los niños y creo que os quedasteis despiertos. escritura nocturna.

Sean Kiner: Fue toda esta energía nerviosa que tuvimos que escribir en la página.

Deana Kiner: Toda esta adrenalina y ningún lugar donde ponerla, básicamente. Podríamos también empezar a escribir. Y luego pensamos, “¿eso también?” ¿Es temprano para hacer esto?” Una segunda suposición. Luego todo se enganchó y creo que realmente nos ayudó a descubrir cómo queríamos abordar el mostrar y qué funcionaría y no funcionaría .

Sean Kiner: Por supuesto, en el momento en que obtuvimos la imagen, el 99% de lo que habíamos hecho se fue por la ventana. Fue útil tener todo ese fracaso ya quedó atrás.

Kevin Kiner: Es como hacer ejercicio, estiras, preparas tus músculos. [risas]

io9: No es sólo Ahsoka la que regresa, es una suave secuela de Rebeldes. Estás lidiando con estos personajes con los que has trabajado durante tanto tiempo y para los que has desarrollado una especie de paisaje sonoro. llegando a las primeras etapas del proceso de puntuación para Ahsoka, ¿Cómo se te ocurrió querer volver a visitar ese trabajo anterior y esos temas que ya has establecido? ¿Cómo evolucionaste el nuevo ¿sonido para este programa, específicamente?

Kevin Kiner: Parte de la diferencia entre trabajar en programas de acción real que en programas animados es que tenemos más tiempo. Tenemos más ida y vuelta con Dave. Creo que una de nuestras tendencias es “¡Oh, es Sabine! ¡Toquemos su tema!” No, eso es No es lo que esto necesita. Y Dave tuvo que hacernos retroceder un par de veces porque lo mismo con Thrawn: “Oh, hagamos lo mismo”. ¡órgano y todo!” No, no se trata de la música aquí, se trata de la entrada de Thrawn. Hazlo pesado como el infierno. Podemos tener el tema de Thrawn allí, pero... de nuevo, somos tan fanáticos de las bandas sonoras, guerra de las galaxias geeks, somos tan Rebeldes geeks, y escribimos esos temas... y estamos muy apegados a ellos. Así que tu primer instinto, sí, diría es más o menos el mismo hilo. Dave nos ayudó a dejar de ser demasiado entusiastas. De ser cachorritos entusiastas, ¿sabes? Cálmate, muchachos”.

Sean Kiner: Pero él nos volvió a centrar en la historia. Nos volvió a centrar en la energía de la historia, en lugar de en los temas del legado preexistentes. realmente lo que hicimos para evolucionar los sonidos. Tuvimos que hacer un balance de dónde están ahora los personajes, qué son repasando y adaptando las melodías y líneas a lo que su historia actual necesita.

Deana Kiner: Descubrí que uno de los lugares donde realmente tuvimos éxito fue con Ahsoka y Hera, y la forma en que su relación ha cambiado. Están en lugares muy diferentes de sus vidas. Tienen una relación muy diferente ahora que han estado trabajando juntos tanto más. Fue realmente divertido abordar esto de una manera diferente. Y, obviamente, es genial trabajar con Dave porque anima nos columpiamos hacia las vallas. Él dice, “Adelante. ¿Tienes una idea loca? Vamos a intentarlo. Así es La canción de Sabine, “Igyah Kah”, resultó, porque él estaba como “intentemosalgoloco.

Kevin Kiner: Vamos a rockear.



Advertisement



io9: ¡Resultó genial!

Kevin Kiner: ¡Muchas gracias! Hubo otra pieza cuando están en el Astillero Corelliano [en el episodio dos], y Ahsoka y Hera están teniendo una conversación muy seria y Hera dice: “¿cuándo será suficiente? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuándo alguien va a ser lo suficientemente bueno?” ¿para ti?” Y ese fue un momento pesado. Y creo que la partitura navega exitosamente ese momento. Los temas todavía están ahí, pero hay una madurez en ellos. Está jugando ese momento, también.

io9: El tema de Ahsoka se ha convertido en un leitmotiv tan importante para muchos fans y cómo perciben al personaje. Con una pieza como ésta que tiene tanta presencia y reputación ahora, ¿cómo abordaste su evolución para el nuevo programa?

Kevin Kiner: Es curioso, esa melodía fue un regalo, ¿sabes? No sé de dónde vino, pero recuerdo cuál era la escena estaba y dónde estaba cuando lo escribí hace 17 años. Fue el primer tema que escribí para George [Lucas ]. Me acababan de contratar y todo llegó muy rápido, lo que hacen muchos de los buenos. Pienso en lo que pasó entonces. es que hay estos dos tipos de... comenzó con Cuentos de los Jedi, los tres episodios tratan sobre el nacimiento y el crecimiento de Ahsoka, y Dave tenía este concepto, fue en gran medida su homenaje a aquellos Películas de Studio Ghibli. Así que hubo una gran influencia de samurái japonés y ronin. [Deana y Sean] realmente tomaron ese tema y esas pocas notas y las cambié y aún mantenían la igual. Y le añadimos este pulso zumbido de violonchelo , al estilo ronin. Luego, es una variación en muchas formas diferentes del tema de Ahsoka. Escuchas eso en los créditos finales. Comienza con eso.

Sean Kiner: El tema de Ahsoka fue el punto de partida para eso. Queríamos, nos sumergimos en películas clásicas de samuráis y escuchamos esos sonidos. y terminé inventando lo que escuchas al principio de los créditos finales. Pero ha sido muy útil tener ambos el sonido del guerrero samurái maduro y el tema de Ahsoka: el alma del personaje. Hemos tenido este enorme kit de herramientas. Ha sido una bendición. tener todas estas diferentes herramientas cuando intentamos ayudar a la historia.

Advertisement



io9: Quería preguntarte sobre tu acercamiento a Baylan Skoll y Shin Hati. ¿Cómo creaste su villano sonido Sith-y? Se siente similar al pasado guerra de las galaxias villanos, pero también tienen este sonido único.

Kevin Kiner: Algo con él, y Sean, puedes hablar con éste un piano se ligeramente usado, normalmente, en guerra de las galaxias. No tan a menudo. Así que [el tema de Baylan] es algo nuevo. Generalmente no tienes un piano grande y contundente acompañando el chicos malos en guerra de las galaxias espectáculos. Así que eso fue algo genial.

Sean Kiner: Curiosamente, el piano toca el bajo de “Duel of the Fates”. No lleva la melodía como lo hacemos nosotros. el Baylan, pero sabíamos que era algo que podíamos incorporar guerra de las galaxias. Para Baylan, específicamente, le dimos la voz al piano con esta voz tipo Rachmaninoff, así que retrocedimos y hicimos referencia a algunos elementos clásicos. luego hicimos una variación de la Muere irae, que es esta música medieval asociada a la muerte y el fin de las cosas.

Kevin Kiner: Una especie de canto gregoriano. Es una pieza musical litúrgica.

Sean Kiner: Y luego introdujimos las orquestas. Puedes escucharlo en la escena del pasillo. Olvidé el nombre de la pista en la banda sonora. Luego lo tocamos con una mentalidad de heavy metal en la orquesta. Así que son todos esos elementos tocando juntos para hacerlo sentir. imponente e implacable.

Deana Kiner: “Maestro y aprendiz”.

Kevin Kiner: Y ese es también el título del primer episodio. Y ese es el tema de Baylan. Y es bastante fuerte, ¿sabes? Y luego también es el tema de Shin, y ese también es el primer episodio. “Shin vs Sabine”, la primera vez que escuchas su tema sonar. . hay bastantes temas nuevos en Ahsoka.El tema de Shin, Baylan, la Nueva República, el tema de Morgan; simplemente lo llamamos tema de Morgan, uno de los temas de las Brujas. Digamos, como acotación, que me rompe el corazón cada vez que alguien dice Baylan Skoll. Al ver este programa, todo esto se rompe. nuestro corazón. Él era tan maravilloso. Qué pérdida.

Advertisement



io9: Kevin, has sido parte del viaje de Ahsoka desde el principio, y luego involucraste a tu familia y ahora tú. todos hemos trabajado en Guerras Clon, y Rebeldes, y Lote incorrecto, y ahora Ahsoka. ¿Cómo se han sentido todos ustedes al ver crecer a este personaje durante ese tiempo?

Sean Kiner: Como compositores, nuestras vidas son muy solitarias y por eso nuestras relaciones con estos personajes son muy personales e íntimas. Pero cada vez que capto un Al vislumbrar los millones de personas que están siendo afectadas por el trabajo que estamos haciendo, siento una conexión distante con ellos. muy profunda y me llena de mucha emoción.

Kevin Kiner: Mi esposa es filipina, así que cada dos años vamos a Filipinas para que [sus padres] puedan estar con sus nietos. hacia el Monte Pinatubo, que entró en erupción unos años antes y está en una parte muy remota de Filipinas. Tienes que súbete a un 4x4 durante un par de horas para llegar hasta él y vamos a este volcán que ahora ha sido lleno de lluvia. Y miro y hay un niño pequeño corriendo con una camiseta, y lo miro , y es un Guerras Clon camiseta. En medio de la puta nada. Este no es un pariente mío, ni nada por el estilo. Era simplemente alguien que estaba allí. Entonces, chico, es alguna vez mundial.

Ahsoka ahora se transmite en Disney+.

