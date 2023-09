Nuestro comprensión de la fuerza en la más guerra de las galaxias Rara vez coincide con las imaginaciones más esotéricas que un campo de energía místico que conecta todos los seres vivos debería ser capaz de hacer. Pero a veces una porción de guerra de las galaxias está dispuesto a impulsar esa imaginación más allá de la telequinesis y en algo mucho más intrigante... y anoche Ahsoka fue allí, a través de un poco de Rebeldes de Star Wars.



Advertisement

¿Dónde fue Ahsoka i? norte Ahsoka ¿Episodio 4?

Durante el clímax de “Fallen Jedi”, el cuarto episodio de Ahsoka, el duelo del héroe titular con el misterioso ex Jedi Baylan Skoll da un giro para peor cuando, en un momento de distracción, Baylan lanza un golpe hacia arriba que derriba a Ahsoka su pie, aparentemente enviándola a caer por el lado de un acantilado hacia el océano de abajo. Excepto... eso no es lo que sucede . Al final del episodio, la vemos despertar y pararse sobre un puente flotante de energía translúcida, en un fantástica anomalía estelar llena de similares puentes.

Advertisement Advertisement

Este es un lugar que Ahsoka conoce tanto como lo es para Rebeldes de Star Wars fanáticos. D Apodado en los textos Jedi antiguos como un Vegence Scatter, es comúnmente conocido por un nombre más poético: el Mundo Entre Mundos, y es donde ella se reencuentra con nada menos que su antiguo maestro Jedi, Anakin Skywalker.

Advertisement

¿Qué es el mundo entre mundos?

Una realidad extraplanar dentro de la Fuerza Cósmica misma, el Mundo Entre Mundos conectado y existido fuera del tejido mismo del tiempo y el espacio. Un nexo de increíble poder de la Fuerza, el avión albergaba puertas de acceso a momentos cruciales del pasado, presente y futuro, que a veces se manifiestan como ecos de voces, a veces como ventanas literales a través del espacio-tiempo que aparentemente cambiaron y tomaron forma alrededor del usuario de la Fuerza que había accedido al reino en primer lugar.

Advertisement

El Mundo Entre Mundos existía, aparentemente, fuera del binario Luz/Oscuridad prescrito a la Fuerza por practicantes como los Jedi y los Sith. y se podrían encontrar portales al reino en lugares con vínculos particulares con la Fuerza, independientemente de su alineación, incluidos lugares como Lothal, que Albergaba un Templo Jedi y Malachor, una antigua fortaleza de los Sith. Esta conexión con la Fuerza Cósmica fue notada en Lothal por la entrada al portal que conecta la realidad física con el Mundo Entre Mundos: obra de arte que representa un triunvirato de antiguos seres cósmicos del planeta Mortis conocido sólo como el Padre, la Hija y el Hijo, encarnaciones físicas de diferentes aspectos de la Fuerza.

Las puertas de enlace que albergaba el Mundo Entre Mundos podrían permitir a quienquiera que hubiera obtenido acceso al avión manipular esos momentos específicos en el tiempo... si ellos eligieron hacerlo.

Advertisement

¿Se ha visto el mundo entre mundos en guerra de las galaxias ¿Antes?

Naturalmente, dado que estamos lidiando con su secuela espiritual en Ahsoka, el Mundo Entre Mundos debutó por primera vez Rebeldes de Star Wars temporada cuatro , en un episodio de 2018 llamado naturalmente “Un mundo entre mundos”. Al acceder al avión a través de la puerta de entrada a su mundo natal de Lothal, Ezra fue testigo de la capacidades del Mundo Entre Mundos cuando sacó nada menos que a Ahsoka Tano fuera del tiempo y el espacio hacia el reino, aparentemente salvándola de una muerte segura a manos de Darth Vader durante su duelo en el planeta Malachor, representado por primera vez en Rebeldes‘ temporada dos final, “El Crepúsculo del Aprendiz”. Allí, Ahsoka y Ezra eligieron caminos diferentes: Ezra abandonó el Mundo Entre Mundos después de decidir que no podía t manipular eventos pasados para guardar su maestro Kanan de su propia muerte reciente y decidió destruir la puerta de entrada de Lothal al reino para que el Imperio no pudiera ponerle las manos encima.

Advertisement

Mientras tanto, Ahsoka permaneció en el reino por un tiempo, antes de resurgir de él en su propio tiempo en Malachor. Allí ella, con la ayuda del animal espiritual Morai, una pequeña criatura parecida a un búho llamada Convor que era la encarnación espiritual de la hija de Mortis, quien había salvado la vida de Ahsoka en un encuentro previo durante Las Guerras Clon—descubrí otra puerta de entrada al mundo de regreso al Mundo Entre Mundos.

Advertisement

En otra parte en guerra de las galaxias continuidad una interpretación mucho más oscura de un avión similar al Mundo Entre Mundos apareció a finales de 2018 nuevamente, durante el clímax del segundo volumen de Marvel darthvader serie de cómic, para entonces futuro Alta República El autor Charles Soule y el artista Giuseppe Camuncoli. Allí está el propio Vader, intentando detener a un antiguo Señor sith llamado Momin sobre Musta lejos de resucitarse más allá del espíritu vinculado a su propia máscara antigua, navegó el avión y vislumbró visiones retorcidas de su propia pasado y futuro como Anakin Skywalker, incluido un duelo predestinado con quien llegaría a comprender que es su propio hijo, Luke.

Advertisement

¿Por qué Anakin i ¿n el mundo entre mundos?

Bueno, en este momento no lo sabemos realmente, pero seguro que tenemos muchas preguntas.

Advertisement

Sin embargo, la pregunta más importante podría no ser necesariamente por qué o cómo, pero cuando esta versión particular de Anakin es de. Su apariencia (que incluye un angustiosamente envejecido Hayden Christensen, a diferencia de aparición reciente del actor en Obi Wan Kenobi) lo ve usando su pelo y túnica como apareció en la última temporada de Guerras Clon y luego en La venganza de los Sith, en lugar de las túnicas Jedi que vemos usar su espíritu redimido en versiones actualizadas de El regreso del Jedi. Aún más interesante es el hecho de que, hablando cronológicamente para Ahsoka y para nosotros como En audiencia, la última vez que estos dos se vieron fue cuando Vader intentaba asesinar a Ahsoka. El picadura musical El episodio concluye después del momento en que Anakin y Ahsoka se encuentran y también es muy específicamente el leitmotiv de Vader, la Marcha Imperial, lo que potencialmente sugiere algo siniestro. está en marcha.

Después de todo, el Mundo Entre Mundos, tal como nos lo han presentado en material como Rebeldes, no es una puerta de entrada al más allá, sino una puerta de entrada a través del tiempo y el espacio. Ahsoka tiene lugar después de la muerte y redención de Anakin El regreso del Jedi, es esta versión de Anakin que encuentra ¿Aquí desde un momento anterior a eso? ¿Una versión de él antes de su caída? No podemos decirlo con certeza en este momento. Igual de probable es que esto sea simplemente el espíritu de Anakin, un Fantasma de la Fuerza que ahora vaga a través de otra existencia plana. era El Elegido, por supuesto, así que tal vez eso sea algo que pueda hacer después de morir.

Advertisement

Y los propios Fantasmas de la Fuerza de hecho tienen muchos poderes no entendemos del todo más allá de su manifestación etérea como espíritus en guerra de las galaxias‘propio’reino’físico. Sabemos que pueden elegir cómo manifestarse y presentarse, ya que Anakin aparece como su yo más joven en ediciones más modernas de El regreso del Jedi, en comparación con su apariencia devastada cuando murió como Vader. También sabemos en material canónico más reciente como el Una nueva esperanza colección de antología Desde un cierto punto de vista que los usuarios de la Fuerza suficientemente entrenados en el arte de permanecer como un Fantasma de la Fuerza también pueden eventualmente llegar a percibir el espacio-tiempo en una forma no lineal. moda. Visitando Obi-Wan Kenobi justo antes de los eventos de Una nueva esperanza, Fuerza G de Qui-Gon Jinn El presentador logra ver múltiples versiones de Obi-Wan a la vez: como un joven padawan, tal como es en el presente y como entonces inminente momento de su muerte a manos de Vader. Así que no es así no es una posibilidad de este sea el espíritu redimido de Anakin en un poco médico que paseo. Huyang estaría impresionado!

Pero cómo aparece Anakin en el Mundo Entre Mundos plantea otra pregunta...

Advertisement

¿Ahsoka está viva o muerta?

Si el Anakin en el que nos encontramos Ahsoka es de hecho su fuerza fantasma , y Ahsoka aparentemente se encontró arrojada al Mundo Entre Mundos en un momento de peligro mortal, ¿existe alguna posibilidad de que de alguna manera está en guerra de las galaxias ¿limbo?

Advertisement

Es poco probable, por decir lo menos: el Mundo Entre Mundos tal como lo hemos visto principalmente hasta ahora, el Aparte de todo esto, es una puerta de entrada a través del espacio-tiempo, no el guerra de las galaxias Más allá. Y no es como si hubiésemos visto a Ahsoka sufrir heridas fatales en su pelea con Baylan; muy específicamente, ella no lo hace; nosotros sólo nos Ella fue derribada del acantilado en Seatos por su huelga , ninguna evidencia que él realmente la hirió.

Sabemos que después de que Ezra la salvó a través del Mundo Entre Mundos, Ahsoka regresó al reino por razones que entonces se desconocían. Quizás desde entonces haya estudiado el reino lo suficiente y se haya vinculado a él a través de su conexión con Morai y la hija de Mortis. —que ella puede instintivamente transponerse allí en momentos de gran peligro. Tal vez sea por eso, después de esto, cuando escuchamos a Ahsoka llamar a Rey en El ascenso de Skywalker En realidad, ella no está muerta allí, como Dave Filoni sugirió anteriormente. ¡Quizás esté relajándose en el Mundo Entre Mundos otra vez! De cualquier manera, hay simplemente el hecho de que somos cuatro episodios en ocho -serie de episodios llamada Ahsoka, y no podemos imaginar que ella estará muerta por el resto.

Advertisement

Tal vez sea sólo temporal. Después de todo, ¿qué es? una pequeña muerte impermanente entre amigos en guerra de las galaxias estos días?

Advertisement

¿Qué significa esto para el resto de Ahsoka?

Bueno, aparte del hecho de que Anakin Skywalker y Ahsoka Tano se sentarán metafísicamente y charlarán en el próximo episodio, El Mundo Entre Mundos probablemente será la cómo Ahsoka la misma se alcanza el camino a tla ubicación extragaláctica donde están Thrawn y Ezra. Después de todo, es un nexo a través del tiempo y espacio, y cuando tienes acceso a algo así no necesitas una elaborada nave estelar multihipermotor como la de Morgan y sus aliados saltaron con Sabine a cuestas. También sería una conexión adecuada: Ezra salvó a Ahsoka una vez a través del reino para Que ella haga lo mismo por él es en gran medida el tipo de poesía que rima guerra de las galaxias a menudo ama.

Advertisement

También existe otra amenaza siniestra más allá de cualquier cosa que invoque la ” Marcha Imperial” en la banda sonora podría haberse ido. Parte de la razón por la que Ezra elige destruir la puerta de Lothal al mundo entre mundos en Rebeldes Esto se debe a que él y Ahsoka se encuentran con el Emperador Palpatine que los observa a través de una de sus puertas, intentando forzar su propio camino hacia el reino. Presumiblemente, Palpatine habría querido poner sus manos en el Mundo Entre Mundos como parte de uno de sus muchos intentos de engañar a la muerte, y ahora en el momento de Ahsoka Actualmente está en el proceso de engañar a esa muerte. a través de otros medios. Pero qué decir, todavía no está interesado, y obtenemos un poco El ascenso de Skywalker ¿Conectarla también? Es un poco difícil considerando Ahsoka Se está quedando rápidamente sin terreno para cubrir las cosas realmente más importantes para su historia y sus personajes, pero bueno, eso no se detiene. guerra de las galaxias antes.

¿Quieres más noticias io9? Consulta cuándo esperar las últimas Maravilla, guerra de las galaxias, y Viaje a las estrellas lanzamientos, qué sigue para la DC Universe en cine y TV, y todo lo que necesita saber sobre el futuro de médico que.

Advertisement