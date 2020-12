Imagen : Lucasfilm / Disney.

Disney y Lucasfilm han anunciado la siguiente etapa para el universo de Star Wars, la cual estará directamente ligada a Disney+. Tienen en sus planes lanzar 10 nuevas producciones de esta saga, incluyendo una serie para Ahsoka Tano y una para Lando Calrissian, además de la nueva película de Star Wars, llamada Rogue Squadron.

Así es, Ahsoka Tano tendrá su propia serie live action, protagonizada por Rosario Dawson, a quien ya vimos dar vida al personaje en la segunda temporada de The Mandalorian. La serie esta rá conectada directamente a la línea temporal de Mando, lo que significa que continuaría una trama que dio inicio en su aparición en la serie de Din Djarin y el pequeño Baby Yoda.

Además, Lucasfilm también ha anunciado una nueva serie live action, llamada Star Wars: Rangers of the New Republic, cuya trama aún no ha sido anunciada pero se espera que Cara Dune, la guerrera interpretada por Gina Carano en The Mandalorian, forme parte de ella como una nueva “Ranger” en la república que comienza a formarse tras los acontecimientos de Return of the Jedi.

Estas dos series estarían a cargo de Jon Favreau y Dave Filoni como productores ejecutivos, mismos responsables de The Mandalorian.

Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm, también anunció que Hayden Christensen, el actor que interpretó a Anakin Skywalker en la trilogía de precuelas de Star Wars, regresará como Darth Vader en la serie de Obi–Wan Kenobi, la cual se desarrollará 10 años después de los acontecimientos de Revenge of the Sith.

Lando Calrissian también tendrá su propia serie, aunque aún no se ha dado conocer ningún detalle al respecto. Ni siquiera se ha mencionado a Donald Glover, el actor que lo interpretó en Solo: A Star Wars Story, por lo que por ahora se desconoce si formará parte del proyecto.

Por último, entre todos estos anuncios también revelaron que la próxima película de Star Wars se llamará Rogue Squadron y será dirigida por Patty Jenkins, cineasta detrás de Wonder Woman y Wonder Woman 1984. Se estrenará en diciembre de 2023.

También han anunciado una nueva película de Star Wars, dirigida por Taika Waititi, de la que aún no se han revelado detalles. El resto de producciones, se estrenarán durante los próximos años.

Es un buen momento para ser fanático de Star Wars.