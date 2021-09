By

Un programador llamado Ighor July consiguió extraer una lista de juegos de los servidores de GeForce Now, la plataforma de videojuegos en la nube de Nvidia. Entre los títulos aparecía una supuesta versión para PC de God of War, uno de los exclusivos más aclamados de PlayStation, lo que desató la locura de los fans.

La lista completa contiene más de 18.000 juegos y aplicaciones, de los cuales unos 5700 no están asociados a ningún ID de Steam, según el creador de SteamDB, Pavel Djundik. Pero que God of War esté entre ellos no garantiza que el juego de Sony vaya a llegar próximamente a Steam o GeForce Now.

La base de datos es real, pero Nvidia explicó a The Verge que “se usa solo para seguimiento y pruebas internas” e incluye “títulos especulativos”:

NVIDIA tiene conocimiento de una lista de juegos publicada sin autorización, con títulos lanzados y/o especulativos, que se utiliza solo para el seguimiento y las pruebas internas. La inclusión en la lista no es una confirmación ni un anuncio de ningún juego. NVIDIA tomó medidas inmediatas para eliminar el acceso a la lista. No se expuso información personal o compilaciones de juegos confidenciales.

No hay duda de que Nvidia tiene información sobre los juegos mucho antes de que salgan al mercado, pero hay títulos en la lista que parecen pura especulación, como Kingdom Hearts IV o BioShock 2022. También hay una mención a Titanfall 3 que aclara que el juego se llama Apex Legends (el conocido battle royale lanzado en 2019). Y hay juegos de realidad aumentada exclusivos de Oculus Rift que no tendría sentido lanzar en GeForce Now.

Pero soñar es gratis, y la mención a God of War en una lista de juegos para PC es como mínimo creíble. Más aún después de que se anunciaran versiones de Uncharted para PC (incluidas también en la lista, a pesar de la cercanía del anuncio). Además, God of War es uno de los pocos títulos que contienen “Steam” en la descripción, lo que sugiere que podrás comprarlo en Steam y luego jugarlo en la nube con tu cuenta de Nvidia GeForce Now.

Otros títulos llamativos de la lista son: “Platinum (Indiana Jones)”, “Demon’s Souls”, “Final Fantasy XVI”, “Final Fantasy VII (remake)” y “Returnal”.