By

By

El evento de PlayStation de ayer confirmó todos los rumores: una de las sagas insignia de Sony, Uncharted, llegará por fin a PC.

Advertisement

Sony anunció durante su PlayStation Showcase que tanto A Thief’s End como The Lost Legacy serán remasterizados y tendrán su propio port en PC y PlayStation 5. Pero después aclaró que solo la versión para PlayStation 5 de la colección Legacy of Thieves se lanzará a principios de 2022.

El port para PC todavía está en desarrollo por Iron Galaxy Studios, que ya ha realizado ports de otros juegos de gran presupuesto en diferentes plataformas, incluidos Destiny, Overwatch y Skyrim. Si bien no sabemos la fecha exacta en que llegará el port de PC, la espera no debería ser demasiado larga: Sony anticipa que Legacy of Thieves Collection se lanzará “poco” después de la remasterización de la consola.

Desarrollado por Naughty Dog, Uncharted 4: A Thief’s End se lanzó originalmente en marzo de 2016 para PlayStation 4. Fue la cuarta entrega de la serie Uncharted y fue ampliamente considerada como una conclusión satisfactoria a la historia de Nathan Drake. Igual que los juegos anteriores de la serie, A Thief’s End fue un juego de acción en tercera persona que resultó bien recibido como una experiencia cinematográfica interactiva.

Uncharted: The Lost Legacy se lanzó en 2017 como una expansión independiente de A Thief’s End. A pesar de la ausencia del protagonista principal de la serie Uncharted, A Thief’s End c ontinuó con la tradición de Uncharted de excelentes imágenes y narraciones, pero perdió su sello distintivo en sus acertijos y la jugabilidad.

La llegada de Uncharted a PC no es completamente inesperada . En mayo pasado, Sony declaró a sus accionistas que Uncharted 4 y Days Gone se llevarían a PC. Si bien Sony siempre se ha mostrado reticente a la hora de llevar sus juegos de consola a PC, decidió lanzar Days Gone en Steam en mayo de este año.