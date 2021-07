Pon el capítulo final de Loki hacia el minuto 25. Es la escena en la que E l Que permanece revela todo su juego a Loki y Sylvie. En el minuto 27:30 pasa algo extraño que hace reaccionar al personaje de manera aún más extraña. Ahora pon el capítulo final de Wandavision en el minuto 27:30 y prepárate para que te explote la cabeza.



Advertisement

El primero en notar l a peculiar sincronía entre lo que pasa en los finales de ambas series ha sido un tiktoker llamado BrianFantastic. He comprobado personalmente los tiempos corriendo ambas series y coinciden con una diferencia de muy pocos segundos. Ahora ved el vídeo y alucinad conmigo.

Justo en el minuto 27:30 de Loki, El que Permanece interrumpe su discurso y se pone a mirar alrededor, como si algo lo distrajera. Comienza a escucharse una especie de zumbido de fondo, después truenos . El personaje dice: “ Hemos cruzado el límite”.

La primera vez que ves la serie te conformas con la explicación que da poco después. Según esa explicación, justo en ese momento han llegado al final del tiempo y lo que sucede a continuación es algo que ni siquiera él puede predecir. -Hum... ok, pues lo que tú digas.- Es el momento también en el que tienen lugar miles de eventos nexo que dan lugar a nuevas ramas en la línea temporal.

G/O Media may get a commission

No hay ninguna mención expresa a Wanda en esa escena. Sin embargo, cuando la comparas con el minuto 27:30 de Wandavision (sobre esta s líneas) sucede algo fantástico . Ese momento de la serie es justo el instante en el que Wanda revela su jugada final contra Agatha Harkness y recupera sus poderes en plenitud de ira, caos y truenos. Los mismos truenos que suenan en Loki. El momento en el que Loki, Sylvie y El que Permanece cruzan el límite coincide casi a la perfección con el momento en el que Wanda libera todo su poder como criatura nexo. Si es casualidad, es demasiada casualidad.



Advertisement

Unos segundos más tarde, Wanda ha recuperado todos sus poderes y se alza triunfante. Agatha Harkness musita : “No sabes lo que acabas de hacer” solo unos segundos más tarde de que, a l otro lado, en la serie de Loki, El que Permanece diga que acaban de cruzar el límite y sonría nerviosamente.



Advertisement

Para rematar, hacia el minuto 28:14, El q ue Permanece hace algo que originalmente tomamos como el devaneo mental de un loco. De repente echa mano a un pequeño objeto y lo deja caer sobre la mesa, como si estuviese comprobando si la gravedad funciona bien . En Wandavisión, el minuto 28:14 coincide con el instante en el que Agatha Harkness cae del cielo, derribada por el poder de Wanda.

Advertisement

¿Qué significa esto exactamente? Pues en realidad me da un poco igual. Que Wanda va a jugar parte importante en Dr. Strange and The Multiverse of Madness es algo que ya sabíamos. Que la recié n estrenada bruja tiene una larga trayectoria de encuentros y desencuentros con Inmort us (alias Kang el Conquistador, Alias El que Permanece) por su condición de criatura nexo en los cómics es algo que también sabemos. En realidad lo que Marvel se traiga entre manos al respecto me trae bastante sin cuidado. Lo importante es que alguien ha tenido la idea de sincronizar ambos momentos en las series y esconder la referencia a simple vista , y eso es algo que requiere un amor por los detalles digno de aplauso.