By

By

Su mentor está muerto, su segundo mentor lo traicionó y su identidad fue expuesta. Peter Parker tiene un momento difícil por delante en esa red enredada que ha tejido su vida. Bueno, resulta que está a punto de complicarse mucho más. Sony y Marvel acaban de lanzar el primer tráiler de Spider-Man: No Way Home, la tercera entrada en la coadministración de los dos estudios del último Spider-Man cinematográfico.



Advertisement

El Universo Cinematográfico de Marvel está muy ocupado en este momento. Nos hemos aventurado en las vidas de Wanda Maximoff y Loki, nos encontramos con un nuevo Capitán América. What If está explorando el multiverso, y Shang-Chi está a punto de marcar el comienzo de la próxima era de los héroes de las películas de Marvel. Pero hoy, la última salida en solitario de Tom Holland como Spider-Man nos ha dado una idea de qué esperar, y parece que Peter Parker no está tan feliz de ser una cara muy pública de esa nueva era.



A raíz de la exposición de Mysterio de su verdadera identidad, Peter y sus amigos y familiares se encuentran en una nueva pesadilla, pero Peter tiene amigos en lugares de altas esferas en estos días, digamos, Hechiceros supremos. Así, cuando hace una visita a Bleeker Street para ver si hay alguna manera de que él mismo pueda volver al anonimato (aunque no del todo, para disgusto del Doctor Strange), Peter se encuentra que obtiene mucho más de lo que esperaba ...



Spider-Man: No Way Home, dirigida por Jon Watts, está protagonizada por Tom Holland como Peter Parker, Benedict Cumberbatch como el doctor Stephen Strange, Zendaya como Mary Jane Watson, Jacob Batalon como Ned Leeds y Marisa Tomei como la tía May de Peter. El reparto también incluye, como se ve al final del tráiler, Alfred Molina como el Doctor Otto Octavius, así como Jamie Foxx como Electro, y (supuestamente) una gran cantidad de caras que regresan de las películas de Sam Raimi y Marc Webb. La película está programada para estrenarse en cines el 17 de diciembre.