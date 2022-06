Uno de los superhéroes clásicos de Marvel está camino de Disney+. Como ha anunciado Marvel Studios, la productora piensa seguir adelante con sus planes de lanzar una serie de Wonder Man. The Hollywood Reporter acaba de publicar que el director de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, Destin Daniel Cretton, estará al mando del timón y que el guionista de Brooklyn 99, Andrew Guest (que también se encargó de la producción de Hawkeye) será el showrunner de la serie.

Wonder Man , también conocido como Simon Williams, es un actor y un doble de acción que se convierte en toda una celebridad después de conseguir sus poderes, cortesía del Barón Zemo y su “rayo iónico ”. El personaje fue creado originalmente por Stan Lee, Don Heck y Jack Kirby.

Es interesante ver cómo Cretton está tomando la iniciativa en esta serie, ya que Wonder Man sería su segundo superhéroe después de Shang-Chi, lo que nos hace preguntarnos si veremos dentro de poco sus personajes dentro de los Vengadores. Incluso podría tener alguna relación con el regreso de Vision dentro de WandaVision. Hay un importante arco argumental en los cómics que conecta a Wonder Man con Vision y que incluye personajes clave que ya nos han presentado como Agatha Harkness o Kang, villanos que veremos en Agatha House of Harkness y Ant-Man and the Wasp: Quantumania respectivamente.

Advertisement

Ahora solo nos toca esperar a ver si finalmente Wanda está muerta de verdad .