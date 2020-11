Filed to:

Volkswagen

Imagen : Craigslist

Creo firmemente que a todos se les debería permitir modificar su propio automóvil como mejor les parezca, siempre y cuando esas modificaciones no sean para lastimar a nadie. Es tu coche, así que disfrútalo, sin importar cómo se desarrolle. Dicho esto, eso no significa que entienda las decisiones que la gente puede tomar, y no puedo pensar en un mejor ejemplo que este Volkswagen Rabbit 2007 a la venta en el Área de la Bahía. El mismo que tiene velocímetro y tacómetro modificado para ser dos pequeños Hitlers.



Imagen : Craigslist

El título del anuncio de Craigslist dice “2007 VW Rabbit, interesante velocímetro”, y el tipo no se equivoca. En cuanto a los velocímetros , sí, es, eh, interesante. Al menos en el sentido de que se destaca de la gran mayoría de velocímetros que carecen de referencias a Hitler.



Aquí está la imagen de ese interesante velocímetro y tacómetro:



Captura de pantalla : Craigslist

Ahora, incluso como alguien judío , no estoy exactamente ofendido por esto. Estoy un poco desconcertado, pero aprecio el cuidado que se ha tenido aquí: el brazo está colocado sobre la aguja y detrás del cuerpo, de modo que mientras conduces, los gemelos Hitler dan un pequeño saludo nazi oscilante, y estoy seguro de que se ve muy divertido.



¿Quizás la inspiración vino de la naturaleza del extraño saludo con el brazo rígido? Podría ser. Quiero decir, parece que los brazaletes de la esvástica se han modificado para que sean solo pequeños diamantes, por lo que puede que esto no sea el trabajo de algún fetichista o fanático nazi espeluznante, y sea tan solo un bicho raro con un gusto cuestionable.



Esto es lo que dice la copia del anuncio:



2007 vw rabbit. Tiene 137xxx millas con una transmisión de 5 velocidades. Clutch se siente bien. La calefacción y el aire acondicionado funcionan increíble, los frenos son nuevos, las paradas son buenas, las ventanas eléctricas. El interior está en buenas condiciones solo necesita una buena limpieza. Los neumáticos tienen muy buena banda de rodadura en los 4. El único pequeño problema es la luz de tracción y hay una pequeña fuga de escape, nada muy malo. Los faros se cambiaron por luces LED altas / bajas. Muy brillante por la noche. El mes pasado se cambió el aceite y el filtro. Se cambió el filtro de combustible y se cambiaron las 5 bujías con ngk y un filtro de aire bosh. En general, el auto se desplaza por la carretera increíble. Es hora de venderlo antes del invierno, ya que estará parado porque tengo un camión que será mi medio de transporte. Pido 4000 en efectivo. El precio es bajo, pero espero que disfrute del velocímetro único. Gracias por su interés y háganme saber si desean hacer una prueba de conducción o hacer que un mecánico realice una inspección previa.

Lo único cierto aquí es que, si lo compras, al final del día estarás atrapado mirando a un par de pequeños Hitlers saludando cada vez que conduces a cualquier lugar, y no estoy seguro de qué hacer con eso.

Lo que realmente me da curiosidad es cómo una persona que posee un automóvil como este trata con otras personas. Por ejemplo, si lleva a un amigo al aeropuerto, la primera pregunta del amigo será algo del tipo, “oye, qué pasa con los pequeños Hitlers?”

¿Cómo prestarías este coche a alguien sin que ellos asumieran que eres un puñetero nazi ? ¿Cómo se llevan las citas en un vehículo como este? Tendrías que ser realmente un nazi y solo interactuar con otros nazis, o no dejar que nadie entre en tu coche jamás.



Realmente no puedo decir si el velocímetro es algo que agrega valor al automóvil o no. Todo es confuso para mí.



Supongo que si tu sueño siempre ha sido encontrar un hatchback manual asequible, y querías que uno de los monstruos más grandes de la historia te hiciera saber tu velocidad y lo rápido que giraba tu cigüeñal, entonces sí, estás de suerte.



En ese caso, espero que disfrutes de tu auto nuevo, bicho raro.