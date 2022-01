By

Doom es uno de los juegos más importantes en la historia de este medio de entretenimiento. El título de 1993, creado por un equipo compuesto por leyendas de la industria como John Romero y John Carmack, marcó un antes y un después en el género de la acción en primera persona, pero ahora las personas parecen estar fascinadas en hacer que se pueda jugar Doom en cualquier cosa.

Sí, en literalmente cualquier cosa. En el pasado ya hemos visto cómo han hecho realidad la posibilidad de jugar al clásico Doom en calculadoras, tecla s (de teclados), en la caja registradora de un McDonalds e incluso de algú n modo en Twitter, entre otros. Pero ahora, alguien ha creado una nueva versión del juego, directamente dentro de otro juego.

Este no es el mismo Doom exactamente, sino un juego basado en la franquicia que tiene todo lo que podríamos esperar: demonios, un mapa infernal y mucha acción y disparos. Este mapa fue creado por el usuario Sibogy de Reddit, quien asegura que le tomó dos años crearlo, usando paquetes de datos y bloques de comandos, además de algunos recursos personalizados para dar vida a este Doom en cubos. Aquí tienen un vistazo al juego.

Según su creador, quiso hacer algo nuevo y no exactamente una copia igual al Doom porque “para eso puedes jugar al verdadero Doom. Simplemente me pareció una buena idea buscar cosas diferentes, y si algo lucía divertido, intentaba implementarlo”. El mapa cuenta con distintos niveles, incluyendo, cómo no, Marte y el infierno. ¿Acaso podría ser Doom sin tener estos destinos? Y por supuesto, tiene su propia versión cuadriculada de los monstruos más míticos del juego, incluyendo al clásico Cacodemon que pueden ver sobre estas líneas. Pueden encontrar más información sobre el mapa y su descarga aquí. [Reddit vía IGN]