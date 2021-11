Hace unas horas apareció una página web en la que puedes descargar un torrent de 20TB que contiene todos los NFT que ha en los blockchain de Ethereum y Solana. La página se llama The NFT Bay, y su imagen es una parodia de la legendaria base de datos de torrents The Pirate Bay.



El creador de The NFT Bay es Geoffrey Huntley, un ingeniero de software austraiano. En un documento de preguntas frecuentes subido a la página, Huntley describe The NFT Bay como un proyecto educacional diseñado para mostrar a la gente lo que son (y no son) los NFT, de manera que haya menos gente que se deje engañar por las innumerables estafas que circulan en torno a este concepto.

“Fundamentalmente, tengo la esperanza de que la gente entienda que ahora mismo lo que compras al comprar arte en NFT no es más que las direcciones sobre como acceder a una imagen o descargarla”, explica Huntley. La imagen en sí no se almacena en el blockchain y, de hecho, la mayoría de imágenes NFT que he visto están almacenadas en sistemas web 2.0 que es muy probable que terminen en una página 404. Lo que significa que los nft tienen aún menos valor.”

Huntley confiesa que su inspiración para este robo artístico ha sido Pauline Pantsdown, un personaje del comediante australiano Simon Hunt que parodia a Pauline Hanson, una politica de extrema derecha. “A veces se hacen muy populares las cosas equivocadas, y la única manera de desenmascararlas y llegar al fondo del asunto es a través del arte”, añade el programador.

Los NFT (Non-Fungible Tokens) llevan en el candelero alrededor de un año y siguen ganando defensores pese a que su reputación es cada vez peor. Las redes sociales se han llenado de chistes sobre el hecho de que para robar alguna de las (generalmente terribles) obras de arte de los NFT solo necesitas hacer clic con el botón derecho. También se critica el impacto ecológico que tiene el uso de Blockchain para acuñar los NFT.

Pero los usuarios de redes sociales no son los únicos que se han ensañado con los NFT. El mes pasado Steam prohibió cualquier juego que tuviera que ver con NFT o criptomonedas, provocando una carta de repudia firmada por 26 desarroladores. El Presidente de Xbox Games Phil Spencer ha calificado los NFT de “explotadores”. En el otro lado de la moneda hay compañías como Ubisoft, Sega o Square Enix que se han unido alegremente a los estafadores.

“Los NFT solo son herramientas válidas para blanquear dinero, evadir impuestos y engañar al sistema fiscal”, escribe el experto en programación Antsstyle en una afiladísima crítica que repasa todos los peligros asociados a los NFT, las criptomonedas y el blockchain sobre el que operan. “Actualmente los NFT tienen cero valor. Su único propósito es crear una supuesta escasez artificial de una obra con el fin de incrementar su valor”, sentencia.