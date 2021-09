By

¿Recuerdas el Ever Given, ese gigantesco barco de contenedores que se quedó atascado en el canal de Suez y ocasionó un caos mundial de envíos? Bueno, alguien ha hecho un juego en el que, justamente, tienes que evitar que tu barco se atasque, y es tan simple como genial.

Advertisement

Su nombre es WHATEVER y en e l controlas un barco lleno de contenedores que se llama, por supuesto, Whatever, mientras pasa por di stintos lugares muy estrechos y en algunas ocasiones llenos de obstáculos, incluso monstruos. Sí, monstruos, has leído bien.

Según su creador, su objetivo es dar una idea de lo difícil que puede ser navegar en uno de estos enormes barcos, incluso en situaciones tan absurdas como tener que esquivar a lo que parece ser un familiar de Godzilla mientras navegas en un canal muy estrecho. “Tu misión es simple, navega a través de estos canales para entregar tu preciada carga a tiempo”. A veces te encontrarás canales llenos de ruinas, puentes, rocas, torbellinos y naves espaciales, cosas a las que se deben enfrentar todo el tiempo los capitanes y marineros, por supuesto. Mientras más avanzas en el juego, más difícil se hacen los recorridos.



WHATEVER por ahora solo está disponible para PC, a través de Steam Early Access. Con suerte, llegará a más plataformas y podremos experimentar los retos a los que se enfrentan incontables marineros en smartphone y consolas.