Algún día, más pronto que tarde, tenía que llegar. El gigante ha anunciado su conjunto de nuevas máquinas, entre las que se encuentra Proteus, su primer robot de almacén totalmente autónomo capaz de poder moverse por las instalaciones por sí solo mientras transporta carritos llenos de paquetes.



Tal como ha explicado la compañía, Proteus utiliza una “tecnología avanzada de seguridad, percepción y navegación” que desarrolló para poder hacer su trabajo sin obstaculizar a los empleados humanos. Además, junto al anuncio, Amazon ha presentado un vídeo donde podemos ver al robot en movimiento haciendo su trabajo. Veamos la secuencia:

Meet Amazon’s first fully autonomous mobile robot

Cuenta el gigante que el objetivo es automatizar el manejo de sus carritos de paquetes para reducir la necesidad de que los trabajadores humanos los muevan manualmente por sus instalaciones. Es más, Amazon enfatiza que sus robots fueron diseñados para crear un lugar de trabajo más seguro para las personas:



Desde los primeros días de la adquisición de Kiva, nuestra visión nunca estuvo ligada a una decisión binaria de personas o tecnología. En cambio, se trataba de personas y tecnología que trabajaban juntas de manera segura y armoniosa para cumplir con nuestros clientes.

Junto a Proteus, Amazon también ha presentado al robot Cardinal, cuyo diseño tiene la idea de reducir el riesgo de lesiones en los empleados. El robot es un brazo robótico que recoge paquetes, lee sus etiquetas y luego los coloca en el carrito apropiado para la siguiente etapa del proceso de envío.

El “truco”, tal y como describen, consiste en que la inteligencia artificial y la visión por computadora le permiten clasificar los paquetes correctamente. Amazon actualmente está probando un prototipo que puede levantar cajas de hasta 50 libras y espera implementar el brazo robótico en los centros de distribución para el próximo año.

Amazon employee-led feedback inspired the creation of this robot

Por último, y como vemos en el vídeo de arriba, la compañía reveló que está trabajando en una tecnología de inteligencia artificial que puede escanear paquetes automáticamente. La idea es que con esta nueva tecnología los trabajadores humanos ni siquiera necesite n hacer una pausa mientras clasifican los paquetes, ya que el sistema puede reconocer rápidamente un paquete que pasa a través de una cámara que funciona a 120 fotogramas por segundo y que incluye tecnología de visión artificial y aprendizaje automático. [The Verge]