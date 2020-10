Among Us mejoraría mucho con estas animaciones al más puro estilo anime

Imagen : Lanlonardo

Nadie pone en duda que Among Us, el juego del momento, sea realmente divertido. Pero hay que reconocer que a veces se echa en falta algo de... no sé ... ¿ch icha?



Eso mismo ha pensado el diseñador y youtuber Landonardo, que hace poco h a compartido su particular versión de la s animaciones d el popular juego multijugador . One Piece, Yu-Gi-Oh o Dragon Ball son solo algunos de los animes en los que están basadas sus animaciones. ¿Eres capaz de reconocer de donde viene cada una ?

Hace menos de un mes, PuffballsUnited, uno de los co- creadores del juego anunciaba la cancelación de Among Us 2. Pero esto no es ninguna mala noticia. Todo el contenido que había programado para la secuela finalmente desembarcará en el juego original y, si tenemos suerte, cogerán alguna de las ideas que están compartiendo artistas como Landonardo.