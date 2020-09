Cancelan Among Us 2 un mes después de que fuera anunciado

Among Us 2 se anunció hace 36 días. Hoy ha sido cancelado para que los desarrolladores de la última novedad de Twitch puedan concentrar todas sus energías en mejorar el juego original.

PuffballsUnited, uno de los co-creadores del juego, escribió en una publicación que el aumento de popularidad del juego, incluso en estas últimas semanas, ha hecho que dejar atrás el juego original (que en realidad se lanzó por primera vez en 2018) y pasar a una secuela tal vez no sea la mejor idea:

Nosotros, los desarrolladores, hemos tenido varias discusiones sobre lo que queremos hacer con el juego. ¿Cuándo dejare mos de trabajar en Among Us 1? ¿Qué contenido incluirá Among Us 2? La razón principal por la que estamos buscando una secuela es porque el código base de Among Us 1 está muy desactualizado y no está diseñado para admitir la adición de tanto contenido nuevo. Sin embargo, ver cuánta gente está disfrutando de Among Us 1 realmente nos hace querer dar soporte a l juego y llevarlo al siguiente nivel. Hemos decidido cancelar Among Us 2 y, en cambio, poner todo nuestro enfoque en mejorar Among Us 1. Todo el contenido que habíamos planeado para Among Us 2 irá a Among Us 1. Esta es probablemente la elección más difícil porque significa profundizar en el código central del juego y reescribir varias partes del mismo. ¡Tenemos muchas cosas planeadas y estamos emocionados de traer contenido nuevo para todos mientras continúan disfrutando jugando!