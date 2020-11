Análisis de las nuevas RX 6800 XT y RX 6800 de AMD: por fin AMD se sube al carro del ray tracing

Imagen : Joanna Nelius/Gizmodo

Tengo que reconocerlo, m e emocioné cuando AMD anunció a finales de octubre todas las especificaciones y características que tendrían sus nuevas tarjetas gráficas de la serie 6000, aunque aun me sentía algo escéptica sobre el rendimiento de ray tracing que tendrían las últimas tarjetas gráficas de AMD. La co mpañía decidió guardar silencio sobre este apartado, y daba la sensación de que había sido así porque su s gráficas no conseguir í an superar a las tarjetas que acababa de presentar Nvidia. Lamentablemente, esa terminó siendo la realidad. Pero no descartes todavía a las nuevas contendientes de AMD. Aunque el rendimiento del ray tracing me dejó algo d ecepcionada, t anto la RX 6800 XT como la RX 6800 que hemos analizado aquí igualaron o superaron a la RTX 3080 y la RTX 3070 en casi todos los juego s que hemos probado . Por lo que siguen siendo unas tarjetas gráficas realmente buenas.

Tradicionalmente, el elemento más importante a la hora de analizar el rendimiento de una nueva tarjeta gráfica era cuántos fotogramas por segundo era capaz de ofrecer . Sin embargo, gracias a la incorp oración de nuevas funcione s, como Smart Access Memory o Rage Mode, medir el rendimiento de las tarjetas gráficas es algo mucho más complejo . Las fortalezas y debilidades de l as R X 6800 XT y las RX 6800 tienen menos que ver con los fps y m ás con lo que tenemos en cada plataforma .

AMD se ha s uperado a sí misma con su nueva arquitectura RDNA2 que implementa su nueva generación de tarjetas gráficas. Además de un 50% más de rendimiento por vatio respecto a la generación anterior, se agreg aron más unidade s de cómputo (CU) y más shaders , además de algo llamado In fi nity Cach e: 128 MB de espacio dedicado para ayudar a optimizar el ancho de banda y la latencia de la memoria. B ásicamente, los datos visuales importantes que normalmente se almacenarían en la VRAM de la GPU se llev an aquí, liberando ese espacio en la VRAM para otros datos con el fin de acelerar los tiempos de renderizado.

En la práctica, no estoy seguro de si conseguí notar e so mientras realizaba las comparativas de juegos o pasaba de una escena a la siguiente, pero no té lo rápido que se recargaba la imagen en mi pantalla cuando cambiaba de una resolución a otra . Normalmente, la pantalla se vuelve negra durante uno o dos segundos mientras la tarjeta gráfica hace lo qu e tiene que hacer, pero eso no ocurrió con algu nos juegos. Cambiar las resolucio nes de pantalla en Shadow of the Tomb Raider, Assassins Creed Odyssey y Control, por ejemplo, fue instantáneo. Con las RTX 3080 y RTX 3070 de Nvidia nunca me ocurrió lo de la de pantalla en negro .

AMD Radeon RX 6800 XT and RX 6800 AMD Radeon RX 6800 XT and RX 6800 ¿Qué es? Las nuevas tarjetas gráficas de AMD con ray tracing Precio RX 6800 XT: $640, RX 6800: $580 Nos gusta Rendimiento base increíble, coste, aumento de fps gracias a la función Smart Access Memory, compatible con el ray tracing de casi todos los juegos No nos gusta EL nuevo modo Rage apenas mejora nada, algunos problemas de BIOS y de estabilidad con algunos juegos

En todos los benchma rks , excepto en las comparaciones d e Smart Access Memory, utilicé el siguiente sistema, tan to en las tarjetas RX 6000 como en las tarjetas RTX 3000 : una procesador Intel Core i9-10900K; Placa base Asus ROG Maximus Extreme XII; DRAM G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 de 16 GB (8 GB x2); SSD Samsung 970 Evo NVMe M.2 de 500 GB; Fuente de alimentación Seasonic Focus GX-1000; y un sistema de enfriamiento Corsair H150i Pro RGB 360 mm AIO . Para las pruebas de Smart Access Memory, cambié la CPU y la placa base anteriores por una placa base Ryzen 9 5950X y una Asus ROG Crosshair VIII Hero.

Un apunte rápido sobre las pruebas que hice en la placa base AMD: solo pude establecer la frecuencia de RAM en 3200 Hz, aunque su frecuencia máxima es de 3600 Hz. La BIOS más reciente p ara esta placa madre tiene actualmente un bug que ev ita que el sistema se inicie si se selecciona el perfil preestablecido DOCP, que acelera automáticamente la RAM a su frecuencia máxima. AMD está al tanto de este problema y está trabajando para corregirlo, me dijo un portavoz.

La versión anterior d e la BIOS está bien, pero se necesita la últim a versión para usar la opción Smart Access Memory . Sin embargo, est a frecuencia más baja tuvo poco efecto sobre el rendimiento, como verás más abajo. No tuve ningún problema con mi sistema Intel.

Ahora, mira las gráficas :

Probado en el sistema Intel

Normalmente no usamos 3DMark en nu estros benchmarks , pero en este caso es útil como punto de partida antes de entrar en todas las comparativas detalladas de juegos. Es increíble ver cómo AMD tiene una ventaja tan grande sobre Nvidia, y está claro que AMD ha mejorado enormemente sus tarjetas Radeon con respecto a su generación anterior. En realidad, nunca antes había tenido un rendimiento tan solvente en comparación con Nvidia , y los cambios que ha realizado en su arquitectura claramente han dado sus frutos.

Como reflejan los benchmarks que verás a continuación, la RX 6800 XT supera a la RTX 3080 y la RX 6800 supera a la RTX 3070, siempre y cuando no haya efectos de ray tracing de por medio. La RTX 3080 mantiene una generosa ventaja en los test de Port Royal, y La RTX 3070 no se queda por detrás de la RX 6800 XT. El rendimiento de ray tracing de la RX 6800 es mediocre, quizás más parecido al rendimiento de la RTX 2080 o la 2070. El rendimiento del trazado de rayos de la RX 6800 XT se acerca más al de la RTX 2080 Ti.

Probado en un sistema Intel

Las nuevas t arjetas gráficas d e AMD por lo general igualan o superan a las nuevas tarjetas gráficas de Nvidia en 1440p y 4K. Hay algunos valores atípicos, com o en los casos de Metro Exodus y Control, donde ambas tarje tas RX 6000 no parecen superar en rendimiento a las RTX 3000 , pero aparte de eso, el rendimiento suele estar por encima en unos 5 fps o más, y con Smart Access habilitado, la tasa de fr ames se sale casi del gráfico .

Sin embargo, las cosas comienzan a complicarse cuando se activa e l ray tracing y / o Smart Access . En teoría, las nuevas tarjetas de AMD deberían ser compatibles con todos los juegos actuales que tienen soporte para ray tracing . Sin embargo, el ray tracing no funcion a en un juego como Wolfenstein: Youngblood porque el ray tracing de ese juego es propiedad de Nvidia; e l DL SS —una tecnología de Nvidia que mejora la nitidez de imagen y la velocidad de fotogramas — está in tegrado c on el ray tracing, las tarjetas de AMD no pueden utilizarl a . La opción ni siquiera aparece en la configuración del video.

El ray tracing de AMD funciona bien en Control, Metro Exodus, Battlefield V y cualq uier otro juego que separ e la config uración del ray tracing de la configuración de DLSS. Sin embargo, Control se quedaba pillado constantemente con el ray tracing habilitado a 1440p y 4K con ambas tarje tas gráficas. No tuve ningún pr oblema a 1080p. Lo que es a ún más extraño, es que este bug solo estaba presente cuando emparej aba una tarjeta Radeon con un procesador AMD. No tuve ese problema cuando probé las mismas tarjetas en mi sistema Intel.

Y después está la opción de Smart Access Memory, una nueva característica de AMD que permite que una CPU Ryzen y una tarjeta gráfica Radeon “hablen” directamente entre sí y accedan a la memoria del otro sin tener que pasar primero por la DRAM d el sistema. Todo eso signif ica que Smar t Access Memory debería ayudar a mejorar la velocidad de fotogramas del juego siempre y cuando tengas un sistema AMD. Y esto sin duda es así , pero también hay que decir que solo funciona con ciertos juegos, al igual qu e le ocurre a Nvidia con la opción de DLSS .

Un juego como Shadow of the Tomb Raider es compatible con DLSS y con Smart Access, pero Metro Exodus carece de soporte para Smart Access . Si t e estás preguntando qué juegos se beneficiarán de es ta opción , bus ca el enorme logotipo de AMD Ryzen / Radeon cuando c argu e el juego por primera vez. Eso generalmente es un indicativo perfecto para saber si ese juego puede hacer uso de esta nueva función. Aunque esto no tiene siempre por que ocurrir así .

Aquí hay algunos bechmarks donde puedes ver el aumento en el rendimiento de las tarjetas :

Probado en un sistema con AMD

Al igual que ocurre con la función DLSS de Nvidia , Smart Access aumenta la velocidad de fotogramas en aproximadamente 10 fps. D LS S también mejora las imágenes, por lo que técnicamente es mejor . Pero insisto , solo hay un os 20 juegos que sean compatibles con DLSS en est e momento y habrá alguno más en camino el próximo año. AMD presentará su propia versión de DLSS llamada Super Resolution, pero tampoco estará lista hasta el próximo año. Vale , A MD tiene cosas como CAS (Contrast Aware Sharpening), pero es as funciones no aumentan realmente la velocidad de frames de la misma manera que lo hace DLSS, y no todos los juegos son compatibles c on esas características. Y si te estás preguntando por qu é no he hablado mucho sobre el modo Rage ... bueno, para empezar, solo está disponible en la RX 6800 XT y real mente no da mucho impulso al rendimiento, quizás uno o dos frames a lo sumo .

Por l o tanto, la mejor manera de aumentar u n poco el rendimiento de algunos juegos sin DLSS y sin overclocking es con Smart Access, lo que significa que neces itarás un sistema totalmente AMD . Pero u n ordenador solo con A MD hará que pierdas rendimiento en ray tracing , lo cual me lleva a otra ronda de gráficos. (Dije que habría muchos gráficos, ¿no?)

Nvidia t odavía tiene el mejor rendi m iento en ray tracing , y la RTX 3080 sigue siendo la mejor tarjeta gráfica que puedes conseguir si dese as gráficos impresionantes a 4K y 60fps (por algo más de 700 dólares) . Y la cosa tiene sentid o, ya que Nvidia está una generación por delante de AMD con respecto a est a cara cterística . La RX 6800 XT es excelente para optar a ray tracing a 1080p o 1440p, al igual que también lo es la RTX 2080 Ti .

1 / 1

Con el trazado de rayos ac tivo , la RTX 3080 tien e una ventaja considerable sobre la RX 6800 XT, incl uso t enie nd o activa la S mart Access Mem ory . La RTX 3070 y la RX 6800 tienen un re ndim iento mucho má s parecido , pero la 3070 aún tie ne una ventaja de 10-15 fps sobre la 6800. Si ya has invertido en un monitor 4K y juegos con ray tracing , podría tener más sentido que te qued a ses con Nvidia. Pero si solo tienes un mo nitor 1440p o no tienes juegos con ray tracing , podría tener más sen tido apostar por AMD , especialmente si ya has invertido en un nuevo procesador de la serie Ryzen 5000.

Ahí está realmente el incentivo, ¿no? En t eoría, es un buen atractivo . Ese a umento de fps que proporciona Smart Access solo es posible cuando juntas una tarjeta gráfica AMD con una CPU AMD , ya que supone un mejor rendimiento, haya o no ray tracing , aunque hay que señalar que está limitado a algunos juegos y, a veces, solo funciona a ciertas resoluciones . E l sistema DLSS de Nvidia aumentará el rendim iento de dete rminados ju egos a todas las resoluciones y no depende en absoluto de la CPU. Pero dado que tanto la RX 6800 XT como la RX 6800 obtienen u n mejor rendimiento base que la RTX 3080 y la RTX 3070, hace que las nuevas tarjetas gráficas de AMD sean una mejor oferta, al m enos en lo r eferente a la RX 6800 XT , que cuesta 640 dólares ( 60 dólares menos que la RTX 3080) . Es un argumento más difícil de vender en la RX 6800 , que cuesta 580 d ólares , ya que son $ 80 más que la RTX 3070. Tiene un mejor rendimie nto base , pero no estoy segur a de que rinda tanto ese dinero .

Si eres el tipo de persona que solo quiere instalar una tarjeta gráfica en su PC y ya está , no te equivocarás con ninguna de las tarjetas 6000 de AMD. ¿Mejor rendimiento base sin tener que hacer n ada? Una oferta estupenda . Pero c uanto má s t e sum erges en el rendimiento del ray tracing y de las mejoras de rendimiento a nivel de BIOS, estas tarjetas comienzan a luci r peor . Estoy seguro de que AMD parchea rá cualquier error que esté afectando a la versión más reciente de la BIOS, mejorará su función Smart Access y solventará lo que está fallando con Control. Pero de momento , Nvidia todavía está haciendo un mejor trabajo en el lado del software. Desafortunadamente, est o no es u na diferencia lo bastante grande para que yo diga que N vidia o AMD son mejores en general. Al final , to do se reduce a si quedarás satisfecho con una de estas nuevas tarjetas AMD. Y sí, seguro que lo estarás .

