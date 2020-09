Analizamos el Microsoft Surface Duo, una incipiente revolución

Foto : Sam Rutherford

Por su precio, sus especificaciones y, más notablemente, su diseño, el Surface Duo de Microsoft es uno de los teléfonos recientes que más división causa. Pero después de tener la oportunidad de usar uno, no puedo evitar encontrar el odio hacia el Surface Duo increíblemente desconcertante.

Piénsalo un minuto. Si bien no es para todos, las ventajas de tener dos pantallas conectadas a un ordenador son obvias. Tienes más espacio para usar más aplicaciones, la posibilidad de arrastrar archivos rápidamente de un lugar a otro y una potente multitarea. Pero por alguna razón, si mencionas la idea de un teléfono de doble pantalla, ese dispositivo se convierte en objeto de burlas.

Este tipo de sentimientos no tiene sentido en una época en la que el ordenador principal de las personas es el teléfono, porque ahí es precisamente donde entra en juego Surface Duo. Incluso incluso en comparación con teléfonos anteriores de doble pantalla como el ZTE Axon M, LG V60 y otros, el Surface Duo se siente como el primer teléfono construido y diseñado desde el principio con pantallas duales. Sin embargo, hay una curva de aprendizaje tanto para Microsoft como fabricante de teléfonos Android, como para el usuario que intenta aprovechar las capacidades de Surface Duo. No es fácil y, en algunos puntos, el teléfono de 1400 dólares parece muy experimental. Pero eso es algo que cabe esperar cuando un dispositivo está tratando de iniciar una revolución.

Diseño: elegancia bien pensada hasta el mínimo detalle

Para el Surface Duo, gran parte de su éxito dependerá de su diseño, que se vuelve más impresionante cuando te das cuenta que fue pensado al detalle. A diferencia del Galaxy Z Fold 2 de Samsung (que tiene un grosor de 16,8 mm cuando está cerrado), el Surface Duo tiene un hueco casi inexistente entre sus dos mitades cuando está cerrado. Cada pantalla del Surface Duo mide solo 4,8 mm de grosor (o 9,9 mm cuando está cerrado), por lo que el teléfono parece increíblemente delgado, que es justo lo que quería Microsoft.



Foto : Sam Rutherford

El exterior del dispositivo es inmaculado, más allá del logotipo de Microsoft incrustado dentro del vidrio exterior, un puerto USB-C en la parte inferior, un sensor de huellas dactilares en el lateral y los botones habituales de encendido y volumen.

El interior también es interesante porque, a diferencia de los teléfonos normales, el Surface Duo tiene sensores y acelerómetros duplicados en ambas mitades del dispositivo, lo que le permite reconocer en qué “postura” se encuentra, por lo que el teléfono puede reaccionar correctamente a cualquiera de sus diversos modos, ya sea cerrado, apoyado como una tienda de campaña, sentado en una mesa como un mini ordenador portátil, o girado 360 grados para usar solo una pantalla.

El Surface Duo se siente equilibrado, casi como un cuchillo de chef. Microsoft ha colocado intencionalmente el centro de gravedad del Duo hacia la parte inferior de la bisagra cuando está completamente abierto. Esto significa que simplemente colocando el pulgar en la bisagra inferior, en la base del teléfono, el Duo descansará suavemente en tu mano como un libro real. Es la cosa más natural del mundo.

Foto : Sam Rutherford

Y luego está la bisagra, que no solo presenta una resistencia constante que te da la confianza de que poder sostenerse en cualquier posición, sino que también permite que la energía y los datos se transfieran de un lado del teléfono al otro, sin ninguna amenaza de rotura o cables trenzados.

Incluso tienen sentido las pantallas AMOLED duales de 5,6 pulgadas en formato 4:3 del Duo. Si bien se sienten bastante anchas y algo engorrosas en comparación con las pantallas 18:9 o 21:9 de tantos teléfonos nuevos, ese ancho adicional es realmente útil pa la multitarea general.

Sin embargo, toda esa delgadez y elegancia viene con sacrificios. Para mantener el Surface Duo tan delgado, Microsoft tuvo que renunciar al soporte de NFC, carga inalámbrica, almacenamiento expandible y resistencia al agua, todo lo que normalmente obtendrías en un teléfono de este rango de precios. Y con solo una cámara colocada en el interior del Duo, tomar una foto es un proceso inusualmente complicado, pero hablaremos de eso en un momento.

Foto : Sam Rutherford

A pesar de que el Duo es alto y ancho, su delgadez lo convierte en un dispositivo increíblemente futurista y exquisitamente diseñado. Microsoft se propuso hacer algo tan delgado por una razón, y es que mejora la experiencia cada vez que lo usas. Solo espero que en el futuro, Microsoft pueda retener estas elegantes dimensiones (tal vez con un pequeño aumento en el grosor) al tiempo que agrega otras características estándar.

Software: un lenguaje en evolución para la era post teléfono

El Duo es “la Microsoft que amas con el Android que conoces”, según el director de producto de Microsoft, Panos Panay. Obtienes muchos de los gestos familiares de Android mezclados con una interfaz plana de Windows 10. Pero, para mejorar el Duo, Microsoft también ha modificado algunas cosas que ayudan a evolucionar el lenguaje de gestos de Android para que soporte mejor la multitarea de doble pantalla.

Foto : Sam Rutherford

De esta forma, Microsoft está entrando en un territorio inexplorado, lo que significa que tanto nosotros como Microsoft (y su asociación con Google) estamos aprendiendo sobre la marcha. Puedes hacer cosas como deslizar hacia arriba desde la parte inferior para ir a la pantalla de inicio, pero cuando se trata de deslizar hacia dentro desde los lados para regresar, eso solo funciona en un lado. Cuando estás en modo de pantalla dual, deslizar el dedo desde el medio del teléfono comenzando por la bisagra no solo es incómodo, sino también difícil de hacer. Esto significa que tienes que aprender dónde puedes y dónde no puedes deslizar, dependiendo de cómo estés usando el Duo, y con tantos modos, puede que te lleve un tiempo acostumbrarte.

Luego hay gestos completamente nuevos como agarrar la pequeña pestaña en la parte inferior de una aplicación y arrastrarla hasta la bisagra, lo que permite que una aplicación en un lado del teléfono abarque repentinamente ambas pantallas. Esto no solo cambia la apariencia y el funcionamiento de una aplicación, sino que también brinda a los desarrolladores de aplicaciones una nueva forma de diseñar cómo funciona una aplicación, con Microsoft añadiendo a aplicaciones como Outlook y Powerpoint una interfaz de usuario mejorada para utilizar mejor la naturaleza de pantalla dual del Duo. Esto realmente transforma la manera en que usas las aplicaciones que tienen este nivel adicional de soporte. El problema es que, con la idea de los teléfonos de doble pantalla tan reciente, los desarrolladores de aplicaciones que no son Microsoft tardarán un tiempo en adaptarse. Aparte de un puñado de aplicaciones como la app de Kindle y la aplicación de edición de fotos Mylio, solo las aplicaciones de Android de Microsoft realmente tienen este tipo de funcionalidad actualmente.

Foto : Sam Rutherford

Hay otras cosas nuevas, como poder mover aplicaciones de un lado de la pantalla a otro con el movimiento del pulgar. Es fácil e intuitivo, y en comparación con los menús emergentes para los controles de pantalla que se usan otros teléfonos de doble pantalla de LG y otros, es mucho más elegante. Sin embargo, dado que el Duo es el primer teléfono que realmente necesita estos nuevos gestos y controles, las cosas no siempre funcionan, o no funcionan como cabría esperar, que es donde entra en juego la curva de aprendizaje del Duo. Es más empinada de lo que encuentras en cualquier otro teléfono. Sin embargo, cuando lo haces bien, es realmente gratificante.

Multitarea: perfecto para productividad, adaptable en el hogar

Calificar la capacidad del Surface Duo para realizar múltiples tareas como una fortaleza sería quedarse corto, ya que básicamente una experiencia completamente nueva. Eso es porque lo que la gente considera hoy en día multitarea en un teléfono no es multitarea en absoluto. Claro, es posible que tengas aplicaciones ejecutándose en segundo plano, pero en realidad nunca estás haciendo dos cosas a la vez. Todo es una serie de acciones. Digamos que estás leyendo una historia y ves una cita jugosa o un meme gracioso que quieres compartir.

Foto : Sam Rutherford

Resaltas el texto, lo copias, deslizas hacia arriba para ir a la pantalla de inicio, abres la aplicación de mensajería, la pegas y presionas enviar. ¡Eso no es multitarea, es una serie de pasos! O tal vez uses el menú para compartir integrado de una aplicación, que abre una bandeja en la parte inferior del teléfono mientras el resto de la pantalla se oscurece y se queda ahí sin usar. Lo más cerca que puedes estar de la multitarea real en la mayoría de los teléfonos de pantalla única son cosas como la función de picture in picture de YouTube, que te permite ver videos en una ventana minúscula mientras haces otras cosas.

Pero en el Surface Duo, puedes tener aplicaciones separadas abiertas al mismo tiempo, o iniciar dos aplicaciones con una sola pulsación, utilizando la función Grupos de aplicaciones de Microsoft. Y si estás utilizando una de las aplicaciones 365 de Microsoft o Edge, incluso puedes arrastrar y soltar texto, lo que se siente como un sueño hecho realidad. Puedes tener Slack abierto en una pantalla mientras te desplazas por los correos electrónicos en otra, o extraer ingredientes de una receta sin problemas en tu lista de compras semanal. Surface Duo incluso tiene una especie de soporte físico en su multifuncionalidad porque, gracias a su capacidad de transformarse en un mini ordenador portátil, puede apoyarse mientras cocinas o convertirse en una mini consola de juegos. Y si simplemente quieres tuitear mientras ves un programa en la otra pantalla, Surface Duo también puede hacerlo, mejor que cualquier otra cosa en el mercado. Es una multitarea diferente a todas las anteriores.

Foto : Sam Rutherford

Microsoft incluso dotó al Duo de inteligencia para saber que si tiene una aplicación abierta a la izquierda y nada a la derecha (o viceversa), para que al hacer clic en un enlace se abra automáticamente una nueva aplicación en la pantalla inactiva y maximizar toda esa pantalla. Esto abre la posibilidad de que el Surface Duo sea un dispositivo de productividad real. Puedo estar en el proceso de escribir una historia en una pantalla (en un teléfono, lo que normalmente nunca intentaría hacer), mientras uso la otra para extraer recursos o enlaces sin tener que cerrar o descartar mi trabajo actual. La multitarea es el verdadero potencial de Surface Duo, incluso si no estás usando ambas pantallas a la vez todo el tiempo al 100%. Está bien. Pero para esos momentos en los que necesitas usar dos aplicaciones, una al lado de la otra, como si tuvieras dos monitores en tu escritorio, el aumento de la productividad es innegable.

Curiosamente, una cosa que Microsoft no incluyó es la capacidad de reflejar una pantalla en la otra, lo que sería bueno para compartir un video con otra persona o mostrarles cómo se ven en tiempo real mientras posan para una foto. Dicho esto, esto es algo que muchos usuarios ya han pedido y Microsoft espera agregarlo en una actualización futura.

Rendimiento: podría ser mejor (y tiene bastantes bugs)

Una de las peculiaridades del Surface Duo es que, si bien el teléfono cuesta significativamente más que un teléfono premium de 2020, sus entrañas son un poco decepcionantes. Con un procesador Snapdragon 855, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento (o 256 GB si los pagas), las especificaciones del Surface Duo están más cerca de lo que obtendrías con un teléfono de gama alta en 2019. De hecho, además de tener un almacenamiento base un poco menor (solo 64 GB), esas son exactamente las especificaciones que tienes en un Google Pixel 4.

Foto : Sam Rutherford

Eso no quiere decir que el Surface Duo salga a la venta con especificaciones completamente desactualizadas, pero hay una brecha de rendimiento de entre un 15 y un ​​25% en pruebas como WebXPRT 2015, Geekbench 5 y otras entre el Surface Duo y los teléfonos insignia de 2020. Y cuando agregas la pequeña sobrecarga requerida para alimentar dos pantallas, obtienes un teléfono que generalmente se siente ágil, pero a menudo no es tan fluido como nos gustaría.

Ahora, es seguro que parte de esto se solucionará con parches y optimizaciones de software que Microsoft entregará en el futuro, ya que incluso antes de su lanzamiento oficial, Microsoft lanzó una actualización que mejoró significativamente la estabilidad y la respuesta del Duo. Pero hay errores, bastantes de hecho, y no son difíciles de encontrar.

Incluso si tienes en cuenta los errores del usuario derivados de tener que aprender e internalizar el nuevo lenguaje de Microsoft para manipular aplicaciones de pantalla dual, todavía hay muchas situaciones en las que la pantalla del Surface Duo se gira aparentemente al azar (o no gira en absoluto), no responde a los deslizamientos o hace que las aplicaciones se cuelguen o bloqueen. A veces, el fondo de pantalla del Surface Duo simplemente desaparecía hasta que reiniciaba el teléfono, y mientras jugaba a Gunbound, me encontré con un error extraño que hacía que mi pantalla de inicio se fusionara con el fondo del juego, lo que provocó que aparecieran iconos de aplicaciones en el juego.



Foto : Sam Rutherford

Pero quizá el error más frustrante que encontré fue en la aplicación Kindle. La interfaz, que simula un libro real, funciona, luego no funciona y luego vuelve a funcionar, aparentemente sin explicación. Para mí, la mayoría de estos errores eran pequeñas molestias. Ojalá no estuvieran allí, pero estoy dispuesto a vivir con ellos para probar un teléfono con grandes aspiraciones. Pero al mismo tiempo, no puedo culpar a nadie que no quiera encontrarse con estos problemas en absoluto, especialmente durante esos momentos en los que todo lo que quieres hacer es agarrar el Duo y relajarte leyendo un libro.

Cámara: lo peor del Surface Duo

No otra forma de decirlo, la experiencia de cámara del Surface Duo es simplemente la parte más débil del dispositivo. Debo admitir que al colocar la cámara del Duo justo encima de la pantalla del lado derecho, es relativamente fácil de usar para tomar selfies o hacer videollamadas. Pero para todo lo demás, la única cámara del Duo a menudo es incómoda de usar y captura fotos potencialmente decepcionantes, especialmente con poca luz.

Foto : Sam Rutherford

Para empezar, antes de que puedas tocar el botón del obturador, tienes que abrir el teléfono por completo, abrir la aplicación Cámara para que esté en modo selfie, Y LUEGO girar el Duo como si estuvieras haciendo un backslide flip en una patineta, de modo que la cámara, que normalmente apunta hacia ti, ahora mire hacia otro lado. Durante esa última parte, tienes que esperar a que los acelerómetros internos del Duo reconozcan el movimiento, porque no hay un botón dedicado para decirle a la aplicación Cámara que se cambie de un lado del teléfono al otro.

Es un proceso bastante largo y engorroso, y aunque aprendes a rotar el Duo para que haga lo que quieres, falla de vez en cuando. Y si te gusta tomar fotos rápidas de una mascota o un niño, esta configuración significa que te perderás algunas tomas que habrías podido capturar con otro teléfono.

Pero lo que es aún más preocupante es la calidad de las fotos que produce el Duo. Como la mayoría de los teléfonos hoy en día, en condiciones de buena iluminación, el Surface Duo es una cámara adecuada, aunque carece del tipo de nitidez y colores saturados que normalmente obtendrías de un teléfono premium. Sin una lente de zoom dedicada, intentar ir más allá con la cámara de 11 MP del Duo da como resultado fotos de aspecto bastante plano que se pixelan con bastante rapidez. Sin embargo, cuando se apagan las luces, la calidad de imagen del Surface Duo se degrada rápidamente, lo que da como resultado fotos suavizadas, oscuras y granuladas.

En una comparación nocturna con vistas a Nueva York, incluso sin Night Sight habilitado en un Pixel 4 XL, el Surface Duo luchó por reunir suficiente luz y produjo una imagen ruidosa con poca nitidez. Con Night Sight encendido, se siente como si la cámara de Surface Duo estuviera años por detrás del buque insignia de Google de 2019. Resultados como este ocurrieron regularmente con poca luz, con el Galaxy Z Fold 2 de Samsung derrotando al Surface Duo en un parque por la noche. Las fotos ni siquiera se acercan.

De hecho, las fotos con poca luz del Surface Duo son tan malas que, en lugar de compararlo con otros teléfonos premium, realicé otra prueba nocturna, comparando al Duo con un teléfono económico de $250, el Moto G Power. El Duo también perdió esa batalla. En un enfrentamiento cara a cara capturando imágenes de un grafiti, un camino cercano y una flor aleatoria, el Duo no pudo seguir el ritmo del G Power, produciendo fotos que eran generalmente más oscuras, más granuladas y menos detalladas que las del Moto. La mejor toma del Surface Duo fue la de la flor, aunque, en el mejor de los casos, produjo una imagen que era un poco más nítida, pero tenía una peor exposición.

Esto es algo que Microsoft debe abordar en modelos futuros si la línea Duo tiene aspiraciones de ser un éxito. Y aunque me encanta la elegancia que de no tener cámaras en el exterior , no creo que sea una táctica factible.

Duración de la batería: mejor de lo esperado

Para un dispositivo tan delgado con dos pantallas que alimenta r y administrar , el Surface Duo tiene una duración de bat ería sorprendentemente sólida . Con solo una pantalla activa, el S urface Duo duró 12 horas y 31 minutos en nuestra prueba de vídeo , solo cinco minutos menos que e l Pixel 4 XL. Y con ambas pantallas en uso, el equivalente a una pantalla de 8,1 pulg ada s, el Duo duró 11 horas, que no está mal.

Advertisement

El futuro es dar el salto de una pantalla a dos

Surface Duo es un dispositivo increíblemente difícil de analizar . Por un lado, es un teléfono Android de doble pantalla que la gente ya puede comprar . Pero por otro lado, es un dispositivo que está tratando de predicar con el ejemplo, mostrando a otros fabricantes de dis pos itivos y usuarios lo que es posible en esta nueva clase de dispositivos .

Dicho esto, ese precio de 1 4 00 dólares descarta casi de inmediato a la mayoría de los consumidores , en particular a cualqui er a que todavía dude del potencial de tener dos pantallas en un teléfono o no quiera lidiar c on los bugs . Este Surface Duo es para personas que han soñado con tener u na verdadera máquina de multitarea en un teléfono y están dispuestas a soportar los dolores de cabeza para experimentarlo por sí mismos. H ay pocas e xcusas par a que un teléfono tan caro tenga una calidad de cámara t an m ala, por lo que es ta n importante que cualquiera que esté considera ndo el Duo sepa en qué se está metiendo.

Foto : Sam Rutherford

Al mismo tiempo, incluso con sus defectos, el S urface Duo ya es un teléfono empresarial increíblemente poderoso. Está casi perfectamente diseñado para permitir hacer cosas como revisar el correo elec trónico mientras simultáneamente ves t u calendario para asegurar t e de que no estés a punto de perder t e una reunión. Esto se duplica para cualquier empresa que ya haya invertido en la suite 365 de Microsoft, cuyas aplicaciones móviles se han optimizado para el D uo.

Pero el mayor impacto del Surface Duo es servir com o ejemplo de por qué tener dos pantallas en un teléfono puede ser tan pod eroso como tener dos pantallas en un PC. Honestamente, es un poco sorprendente que haya tardado tanto en aparecer algo como Surface Duo. Microsoft está tratando de replicar lo que hizo cuando creó una nueva categoría de dispositivos con el Surface original. No es perfecto, pero la revolución está aquí.

Resumen