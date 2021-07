By

Harrison Ford sigue siendo la estrella más destacada de la próxima entrega de Indiana Jones por razones obvias, pero no será porque la película no esté ya llena de caras conocidas. La última de esas caras no es otra que la de Antonio Banderas.



Desde Deadline informan de la incorporación del malagueño al film que dirige James Mangold (Logan) que además escribe el guión junto a Jez y John-Henry Butterworth. Banderas se une así a un reparto cada vez más lleno de caras conocidas que ya cuenta con Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, y Shaunette Renée Wilson.

Como no podía ser de otra manera, los detalles sobre la nueva película siguen bajo un estricto secreto, pe ro tratándose de Indy creo que podemos esperar serpientes, aventuras, artefactos arqueológicos con los que no se debería de jugar y quizá nazis. Esto último depende un poco de la época en la que se desarrolle la película, pero los nazis tienen la mala costumbre de aparecer sin haber sido invitados en cualquier momento de la historia.

Aparte de James Mangold como director, sabemos que el ilustre John Williams será de nuevo el encargado de componer la banda sonora. Entre los productores está la propia presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, junto a Frank Marshall, Simon Emanuel y Steven Spielberg. Spielberg no dirigirá la película porque de hecho decidió no hacerlo el año pasado.

La fecha de estreno de Indiana Jones 5 (todavía no se conoce su título definitivo) es el 28 de julio de 2022, pero teniendo en cuenta el estado del mundo ahora mismo quizá no sea buena idea considerarla una fecha definitiva.