¡Por fin! Faltan apenas pocas semanas para que se estrene la quinta película de la saga Indiana Jones, llamada Indiana Jones and the Dial of Destiny, y como si fuera para celebrarlo Disney+ ha decidido estrenar las cuatro películas originales de la historia del Profesor Jones, Indy, en su plataforma. Eso sí, por ahora solo en España y territorios como Estados Unidos. En Latinoamérica tendremos que esperar.

Todas las películas de la saga Indiana Jones han sido producidas por Lucasfilm, y tomando en cuenta que Lucasfilm es propiedad de Disney, no es arriesgado asumir que deberían haber estado en DIsney+ desde el inicio de esta plataforma de streaming, ¿cierto? Pero no, porque aunque las primeras cuatro películas fueron distribuidas por Paramount Pictures, quienes tienen los derechos de distribución, por lo que no ha sido sino hasta ahora que Disney ha logrado un acuerdo para también estrenarlas en su plataforma de streaming.

Advertisement

El próximo 31 de mayo llegarán a Disney+ en España y Estados Unidos Raiders of the Lost Ark (En busca del arca perdida) de 1981, Indiana Jones and the Temple of Doom (Indiana Jones y el templo maldito) de 1984, Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana Jones y la última cruzada) de 1989, e Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal) de 2008.

Justo a tiempo para una maratón de las cuatro películas hasta el estreno de Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones y el llamado del destino) el próximo 30 de junio, película dirigida por James Mangold y que será la última vez en la que Harrison Ford se pondrá el legendario Fedora.