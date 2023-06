“Tuve mi tiempo [como Luke], y eso es genial. Pero ya es suficiente”. Mark Hamill cree que su tiempo como Luke Skywalker ya ha pasado, y a sus 71 años de edad el actor cree que hay muchas más historias en la galaxia muy, muy lejana que merecen ser contadas.

En una entrevista con CBS News, el legendario actor detrás de uno de los héroes más importantes y conocidos del cine, dio su opinión acerca de lo que debería ser el futuro de su personaje, es que lo acompaña desde el año 1977, fecha en la que se estrenó la primera película de la saga, simplemente conocida como Star Wars, mucho antes de que fuera rebautizada como Star Wars: Episode IV - A New Hope.

Advertisement

En la conversación, le preguntaron a Hamill si regresaría después de sus apariciones en las recientes películas de la saga (The Force Awakens, The Last Jedi y The Rise of Skywalker), a lo que Hamill contestó: “Ya tuve mi tiempo, ya es suficiente”. Pero claro, Hamill sabe que eso, en gran parte, no solo depende de él. Cuando le consultaron si había alguna oportunidad de que el regrese como Luke, incluso aunque diga que no piensa volver, Hamill continuó:

“Bueno, nunca digas nunca. Pero no veo la razón para hacerlo. Lo veo de este modo: tienen muchas historias para contar, ya no necesitan a Luke”.

Advertisement Advertisement

Por supuesto, esa frase le llega directo al corazón a todos los fanáticos de la saga. Siempre vamos a necesitar a Luke, ¿cierto? Pero también, tiene mucha razón Hamill. Hablamos de una galaxia, una muy, muy lejana, pero una galaxia en fin, una llena de planetas, que pueden estar llenos de personajes interesantes, con historias para contar. Ya sea que estén relacionadas a la Fuerza o no, como es el caso de Andor, por ejemplo, o en gran parte The Mandalorian.

Previamente Hamill ya había dicho que si querían contar alguna historia sobre Luke, un Luke más joven (como el que vemos ahora en las series de Disney+), podrían contratar a un actor más joven para interpretar al Maestro Jedi Skywalker, pero “en primer lugar, no hace falta que cuenten ese tipo de historias”.

Advertisement

Hamill desea ver a Star Wars crecer con más historias, sobre las bases que su personaje y los de Carrie Fisher y Harrison Ford crearon desde hace casi 50 años, y muchos no podríamos estar más de acuerdo. Con el tiempo, veremos qué hace Lucasfilm.