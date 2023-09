Apple podría estar pensando en formas de ofrecer computadoras portátiles incluso más baratas y más minimalistas que su actual línea MacBook Air. Según lo informado por Digitimes (vía MacRumors ) Fuentes de la industria están empezando a pensar que Apple podría estar trabajando en una versión más barata de sus MacBooks que de alguna manera competiría en el mercado concurrido. Mercado de Chromebook.No hay muchos detalles sobre cómo se vería este dispositivo, aparte de que todavía mantiene la carcasa metálica habitual. De lo contrario, el dispositivo Utilice materiales y componentes de menor costo para sus partes internas. En cuanto a la fecha de lanzamiento, DigiTimes dijo que ya que no ha habido Con tanta actividad en los principales proveedores de Apple, incluido Foxconn, no hay una buena razón para esperar que veamos una MacBook ultrabarata a principios de 2024. Eso significa una ventana de lanzamiento a finales de 2024, como muy pronto o nunca.Esta es la primera vez que alguien insinúa un Chromebook estilo Apple, por lo que la falta de detalles no es demasiado sorprendente. El rumor debería ser tomado con suficiente sal al gusto, pero constituye un experimento mental interesante. Gizmodo contactó a Apple para hacer comentarios, pero no recibí respuesta inmediatamente.Apple no es alguien que pueda imitar a la competencia sin agregar algo muy Apple-y a la mezcla. Después de todo, así es como llegamos el próximo Auriculares Vision Pro de $3,500 que la compañía de Cupertino espera que revolucione la realidad virtual, al menos para aquellos que puedan permitírselo. Mientras tanto, todavía estamos esperando el iPhone SE4 de Apple para un regreso a iPhones más baratos, pero Apple no aparentemente está demasiado interesada en el mercado ultrabarato. El gigante tecnológico se ha distanciado del silicio que no es de la marca Apple y es difícil imaginar que retroceda incluso para establecer un nuevo ultra -marca de portátil barata. Actualmente, la versión más barata de la MacBook Air con motor 1 M1 comienza en $999. La MacBook Air con motor 2 m2 ya está considerado

uno de los mejores dispositivos portátiles por su precio . Hay incluso un versión de 15 pulgadas lanzado este año además aires propulsados por M3 que bajan por la pica . Para obtener menos de $1,000 , Apple necesitaría sacrificar un bastante poco de su diseño actual.

Advertisement

Los Chromebook son un pilar de

diseño de portátil simplificado, en edad escolar . Hemos visto la tendencia de los Chromebooks moviéndose más hacia el nivel inferior de potencia de las computadoras portátiles normales con Acer incluso llamó a uno de sus últimos diseños un “Chromebook para juegos”. Luego tienes no-Chromebooks que también comen en la categoría de menos $1,000 como el Microsoft Surface Laptop Go línea que no ejecuta un ChromeOS reducido.Si Apple pudiera de alguna manera hacer su MacBook aún más delgada y minimalista, cualquier computadora portátil barata que pudiera soportar la velocidad y usabilidad del sistema nativo de Apple Los chips y el sistema operativo tendrían una ventaja importante en comparación con las limitaciones nativas del ChromeOS basado en Linux que opera principalmente en Chrome. navegador.El salto de Apple a los Chromebooks también podría llegar en un momento importante para el mercado de portátiles ultrabaratos. Los envíos de Chromebooks aumentaron dramáticamente durante los dos primeros años de pandemia, pero el crecimiento se desaceleró en 2022

Advertisement Advertisement

. El diario de Wall Street informó el mes pasado sobre educadores de todo el país que se enfrentan a las promesas vacías de los Chromebooks. Muchos distritos escolares compraron miles de Chromebooks en 2017 y 2018 están descubriendo que sus dispositivos están desapareciendo. Google soporte finalizado para 13 modelos este año y 51 modelos el próximo año. El Grupo de Investigación de Interés Público de EE. UU. le rogó a Google para extender la vida útil de los 13 modelos de Chromebook de 2023, pero sin beneficio.Apple tiene un historial relativamente sólido de compatibilidad con hardware antiguo, pero no está claro si este tipo de dispositivos satisfarían las necesidades de las escuelas. No hay una vida útil garantizada para muchos dispositivos, la vida útil habitual para las actualizaciones del sistema operativo es de cinco a siete años, pero la empresa aún brinda soporte. actualizaciones de seguridad en dispositivos que ya no se venden activamente. Apple ya no es compatible con macOS 10.15 Catalina, pero sí con cualquier MacBook Pro o 2013. Más adelante todavía podremos ejecutar técnicamente macOS 11, al menos hasta que Apple finalice el soporte para ese sistema operativo en noviembre. released this year plus M3-powered Airs coming down the pike. To get below $1,000, Apple would need to sacrifice quite a bit from its current design.

Chromebooks are a mainstay of school-age, simplified laptop design. We’ve seen the trend of Chromebooks shifting more toward the lower-end tier of regular laptop power with Acer even dubbing one of its latest designs a “gaming Chromebook.” Then you have non-Chromebooks also eating into the sub $1,000 category like the Microsoft Surface Laptop Go line which doesn’t run a pared down ChromeOS.

Advertisement

If Apple could somehow make its MacBook even more slim and pared down, any cheap laptop that could support speed and usability of Apple’s native chips and OS would have a major leg up compared to the native limitations of the Linux-based ChromeOS which mostly operates on the Chrome browser.

Apple’s jump into Chromebooks could also come at an important time for the ultra-cheap laptop market. Chromebook shipments increased dramatically during the first two years of the pandemic, but growth slowed in 2022. The Wall Street Journal reported last month that educators across the country are dealing with the empty promises of Chromebooks. Many school districts that bought thousands Chromebooks back in 2017 and 2018 are finding their devices are becoming defunct. Google ended support for 13 models this year and 51 models next year. The U.S. Public Interest Research Group begged Google to extend the lifespan of 2023’s 13 Chromebook models, but to no avail.

Advertisement

Apple has a relatively solid track record of supporting older hardware, but it’s unclear if these kinds of devices would meet schools’ needs. While there’s no guaranteed lifespan for many devices, the usual lifespan for OS upgrades is about five to seven years, but the company still supports security updates on devices that are no longer being actively sold. Apple no longer supports macOS 10.15 Catalina, but any 2013 MacBook Pro or later can still still technically run macOS 11, at least until Apple ends support for that OS this November.