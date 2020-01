Apple podría comprar Metro-Goldwyn-Mayer: esto es lo que se llevaría

Filed to:

El mes pasado, Wall Street Journal publicó que Apple había mantenido reuniones con MGM sobre una posible adquisición de los activos del estudio. Esta semana, CNBC informa que tanto Apple como Netflix se encuentran entre las compañías que han mantenido discusiones “preliminares” con MGM sobre un acuerdo, citando a dos fuentes familiarizadas con el tema . CNBC señala que tal acuerdo sería algo insólito para ambas compañías, y que tanto Apple TV + como Netflix podrían estar buscando formas de aumentar su oferta de contenidos para competir contra catálogos más grandes resultado de otras megafusiones.



MGM está buscando distribuidores p ara Epix, su producto de contenido premium. El Journal publicó en diciembre que Apple no tenía interés en la oferta de Epix, pero que un alto ejecutivo de Apple, Eddy Cue, había puesto sobre la mesa la posibilidad de adquirir MGM en un acuerdo que podría valer hasta 10.000 millones de dólares .

El catálogo de MGM incluye la franquicia de James Bond, así como series populares como The Handmaid’s Tale, Live PD y Love and Hip Hop, además de décadas de títulos de películas. Tanto Apple como Netflix podría tener motivos para comprar un estudio con historia , por eso una adquisición no sería tan sorprendente.



Apple lanzó el servicio Apple TV + a finales del año pasado con una oferta de contenido extremadamente modesta. La idea, como señalaron sus ejecutivos antes del lanzamiento, era centrarse en producir un número menor de series de un calibre mayor que, por ejemplo, Netflix, que ha optado por producir la mayor cantidad de contenido posible con sus propios originales. Pero eso significó que Apple estableciera un nivel propio excepcionalmente alto, y no todas sus series alcanzaron esa expectativa . No se puede ser todo para todos a la vez, lo que Apple parece estar descubriendo ahora .

Mientras tanto, Netflix está perdiendo clientes en un mercado cada vez más saturado de servicios que no solo ofrecen a sus suscriptores contenido premium, sino también paquetes personalizables. Disney +, por ejemplo, puede ser un servicio familiar , pero ofrece un paquete con Hulu y ESPN + por $ 13 al mes. HBO lanzará Max en cuestión de meses, y cada vez más servicios están lanzando contenido bajo demanda y en directo , dando a los usuarios la opción de navegar por el canal de la misma manera que lo hacían con la televisión tradicional. CNBC dice que Netflix quiere producir 95 películas originales al año, y la adquisición de un estudio con legado podría ser una forma de alcanzar ese objetivo.

Sin embargo, al igual que el acuerdo de NBC con Lionsgate, es difícil imaginar que el catálogo más reciente de MGM sea un importante reclamo para los suscriptores. Elegir un servicio de streaming se es cada vez más una cuestión de quién tiene más títulos, pero también de calidad.