Alien: Isolation es uno de los mejores juegos de terror de la generación de PS4 y Xbox One, incluso cuando llegó a finales de 2014. Si aún no lo has jugado, y tienes el valor, está gratis para PC durante 24 horas en la Epic Games Store.

Creado por los estudios de Creative Assembly y Sega, Alien: Isolation cuenta la historia de Amanda Ripley, hija de la mítica Ellen Ripley, que se aventura a intentar descubrir qué sucedió con su madre, patrocinada por la corporación Weyland-Yutani (y bajo sus macabros intereses). La historia del juego se desarrolla 15 años después de los acontecimientos de la primera película de Alien.

El juego es una mezcla de survival horror y sigilo, visto desde una primera persona mientras exploras una estación espacial e intentas evitar que te encuentre o te detecte un Xenomorfo. La tensión y el terror creado por Ridley Scott y los diseños de H.R. Giger están muy presentes en el juego.

Apúrate, no te lo pierdas gratis. Puedes obtenerlo desde este enlace en la Epic Games Store hasta el 22 de diciembre. [vía PC Gamer]